برلماني يكشف مفاجأة بشأن البكالوريا في بعض المدارس

قال الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، إنه تلقى مئات الشكاوى والاتصالات من الطلاب وأولياء الأمور بمختلف محافظات الجمهورية، من الإسكندرية وحتى أسوان، تفيد بوجود حالة من الإجبار على اختيار نظام البكالوريا بديلًا عن نظام الثانوية العامة التقليدي.

وأوضح "البياضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه بعد التحقق من الشكاوى تبيّن صحتها، مؤكدًا أن بعض المدارس تُمارس ضغوطًا على الطلاب لإجبارهم على الالتحاق بنظام البكالوريا، رغم أن القانون ينص على أن النظام اختياري وفقًا للمادة 37 من قانون الثانوية العامة.

وأشار البياضى، إلى أن وزارة التربية والتعليم لم تصدر تعليمات مكتوبة بهذا الشأن، بينما يتم تداول تعليمات شفوية للمدارس في هذا الاتجاه، وهو ما اعتبره مخالفًا للقانون.

مزايا نظام البكالوريا

وكشف عضو مجلس النواب عن اجتماع عُقد يوم 31 أغسطس الماضي بحضور عدد من المسؤولين، حيث استعرض وزير التربية والتعليم مزايا نظام البكالوريا، مطالبًا المديرين بإقناع أولياء الأمور والطلاب بالتحول إليه، مضيفًا أن بعض المدارس باتت ترفض قبول الطلاب بنظام الثانوية العامة التقليدي وتكتفي بقبول طلاب البكالوريا فقط.

وتساءل البياضي: "ليه بنرهب الطلاب ونجبرهم على هذا النظام؟"، لافتًا إلى أن البعض اضطر لقبول البكالوريا لعدم قدرته على الانتقال لمدارس أخرى، مؤكدًا أن عددًا من أولياء الأمور تقدموا بشكاوى رسمية إلى وزارة التربية والتعليم ومجلس الوزراء، مشددًا: "التطوير ميكونش بالعافية.. والنظام لازم يكون اختياري".