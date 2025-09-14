قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل الإفراط في شرب الماء يضر بالكلى؟ لن تتوقع
تحذير من داخل تل أبيب.. اتفاقيات إبراهيم على وشك الانهيار بسبب الإمارات
عمرو أديب: الأهلي في برج نحسه.. ويكافح لينجو من الهبوط
صيغ دعاء الاستفتاح الوارد عن النبي.. ردده في صلاة الفجر
شوبير: قرارات هامة في الاهلي بعد التعادل مع إنبي
مراجعة جديدة لصندوق النقد في مصر.. هل طلب زيادة سعر الوقود وبيع الأصول؟
حمزة نمرة يكشف كواليس شيل الشيلة.. أغنية ولدت من حكاية واقعية
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 15 سبتمبر 2025
حكم إطالة الركوع للحاق المتأخرين بصلاة الجماعة.. دار الإفتاء تجيب
حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة خلال الساعات المقبلة
3 ظواهر جوية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

برلماني يكشف مفاجأة بشأن البكالوريا في بعض المدارس

البكالوريا المصرية
البكالوريا المصرية
محمد البدوي

قال الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، إنه تلقى مئات الشكاوى والاتصالات من الطلاب وأولياء الأمور بمختلف محافظات الجمهورية، من الإسكندرية وحتى أسوان، تفيد بوجود حالة من الإجبار على اختيار نظام البكالوريا بديلًا عن نظام الثانوية العامة التقليدي.

وأوضح "البياضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه بعد التحقق من الشكاوى تبيّن صحتها، مؤكدًا أن بعض المدارس تُمارس ضغوطًا على الطلاب لإجبارهم على الالتحاق بنظام البكالوريا، رغم أن القانون ينص على أن النظام اختياري وفقًا للمادة 37 من قانون الثانوية العامة.

وأشار البياضى، إلى أن وزارة التربية والتعليم لم تصدر تعليمات مكتوبة بهذا الشأن، بينما يتم تداول تعليمات شفوية للمدارس في هذا الاتجاه، وهو ما اعتبره مخالفًا للقانون.

 مزايا نظام البكالوريا

وكشف عضو مجلس النواب عن اجتماع عُقد يوم 31 أغسطس الماضي بحضور عدد من المسؤولين، حيث استعرض وزير التربية والتعليم مزايا نظام البكالوريا، مطالبًا المديرين بإقناع أولياء الأمور والطلاب بالتحول إليه، مضيفًا أن بعض المدارس باتت ترفض قبول الطلاب بنظام الثانوية العامة التقليدي وتكتفي بقبول طلاب البكالوريا فقط.

وتساءل البياضي: "ليه بنرهب الطلاب ونجبرهم على هذا النظام؟"، لافتًا إلى أن البعض اضطر لقبول البكالوريا لعدم قدرته على الانتقال لمدارس أخرى، مؤكدًا أن عددًا من أولياء الأمور تقدموا بشكاوى رسمية إلى وزارة التربية والتعليم ومجلس الوزراء، مشددًا: "التطوير ميكونش بالعافية.. والنظام لازم يكون اختياري".

فريدي البياضي البكالوريا نظام البكالوريا الثانوية العامة وزير التربية مزايا نظام البكالوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي؟.. 4 حالات حددها القانون

إجازة للعاملين في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

30 يومًا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص في هذه الحالة

اللواء أسامة سعد

تعيين اللواء علاء قاسم أمينا عاما لمجلس الوزراء بدلا من اللواء أسامة سعد

أسد الحملاوي

الاتفاق تم .. أحمد حسن يفجر مفاجأة عن عقد أسد الحملاوي مع الأهلي

التضامن

وزارة التضامن تنفذ قرار غلق دار زهرة مصر وتحيل المخالفات إلى النيابة

صورة من الحدث

رغم منحه الضوء الأخضر لإسرائيل.. قطر تشكر ترامب

الذهب

ارتفاع أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة اليوم

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

لمناقشة أمور الأديرة.. البابا تواضروس يستقبل مطران القدس

السفير أبو بكر حفني محمود نائب وزير الخارجية والهجرة

نائب وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على تعميق التعاون مع موريشيوس

حسام صالح

وفاة شقيق حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

بالصور

مسك بين الشكوك و"ليلى" الغامضة.. تفاصيل الحلقة الثانية من "ديجافو"

شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل

طبيبة تفجر مفاجأة عن فيلر الأنف بعد أزمة كنزي مدبولي

كنزي مدبولي
كنزي مدبولي
كنزي مدبولي

فيديو

عصابة الملايين

11 مليون جنيه في يد عصابة.. والتحقيقات تكشف سقوط 2.5 مليون أثناء الهروب

حقيقة وفاة أحمد الدجوي

الداخلية تحسم الجدل .. مفاجأة تقرير وفاة أحمد الدجوي

الصغير

الداخلية تكشف حقيقة إعطاء صغير حقنة لاختطافه بالدقهلية

المتهم

ضبط المتهم بممارسة البلطجة وفرض السيطرة في المطرية| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد