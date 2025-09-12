قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل نظام امتحانات طلاب البكالوريا المصرية .. قرار عاجل من وزير التعليم

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارها الرسمي النهائي بشأن نظام امتحانات البكالوريا المصرية .

حيث أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا وزارياً أكد أنه في نظام البكالوريا المصرية ، تعقد امتحانات الصف الأول الثانوي من دورين ، بينما يحق لطلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي التقدم إلى الامتحان في كل مادة مرتين في العام الدراسي وفقا للمواعيد التي يحددها وزير التربية والتعليم .

وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون التقدم إلى الامتحان بالنسبة لطلاب الصفين الثاني والثالث القانوي في البكالوريا المصرية إجباريا للمرة الأولى في العام الدراسي المحدد لكل مادة دون تقديم أو تأخير ، ثم يسمح لهم بإعادة الامتحان بعد ذلك في الأعوام الدراسية التالية مباشرة لهذا العام المحدد ، ويكون ذلك مقابل رسم مقداره 200 جنيه عن المادة الواحدة

كما قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه في نظام البكالوريا المصرية : تحتسب درجة كل مادة من مواد الصفين الثاني والثالث  الستة من 100 درجة ، ويكون المجموع النهائي للطالب بجمع الدرجات الحاصل عليها لكل مادة

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في البكالوريا المصرية يكون الحد الأقصى لعدد سنوات الدراسة ومرات الإعادة للمرحلة لأي سبب ما 4 أعوام دراسية بخلاف الصف الأول الثانوي ، وتحتسب للطالب كل المحاولات التي تقدم لها ، وترصد كافة درجات محاولاته ، ويحدد العام الدراسي الذي تقدم فيه الطالب لكل محاولة ، وترسل قاعدة البيانات بشكل كامل إلى مكتب تنسيق الجامعات والمعاهد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإعمال شانه 
 

نظام البكالوريا المصرية إختياري

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نظام البكالوريا نظام اختياري مجاني يتقدم إليه من كان حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، وتُطبق عليه ذات قواعد قبول الطلاب بالثانوية العامة، سواء شروط القبول أو المجموع الكلي للدرجات اللازم للقبول المقرر بالتنسيق الخاص بكل محافظة، وتكون مدة الدراسة في نظام البكالوريا ثلاث سنوات، ويمنح الطالب بعد إتمامها شهادة البكالوريا التي تكافئ شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.

