آمال ماهر تثير الجدل بتعليقها على أداء حسن شاكوش

سعر الدولار اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر
غير مجدية ولا تحقق السلام.. الحكومة السودانية تنتقد العقوبات الأمريكية
فضل صلاة الشروق.. 7 جوائز تبدل حياة من ضاق عليه رزقه
زعماء الدول العربية والاسلامية يبحثون اليوم بالدوحة التطورات الأخيرة بالمنطقة
طقس اليوم | شديد الحرارة .. وشبورة وارتفاع أمواج
سوريا.. قوات الاحتلال تتوغل في ريف القنيطرة وتختطف مدنيا من الرفيد
الولايات المتحدة وبريطانيا توقعان اتفاقية للتعاون النووي
درع عربي موحد .. هل يتحقق حلم القوة المشتركة بعد عقود من التعطيل؟
انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإثنين.. كم سعر البانيه؟
ماذا نقول عند الدعاء للميت؟.. 3 أدعية من سنة النبي
حكم الجمع والتفريق والترتيب في أذكار ما بعد الصلاة
الفنانة آمال ماهر
محمد البدوي

علقت الفنانة آمال ماهر، على أداء المطرب حسن شاكوش لأغنيتها الشهيرة "في إيه بينك وبينها"، والذي أثار تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

غناء حسن شاكوش لأغنية آمال ماهر 

وقالت آمال ماهر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" على قناة "صدى البلد 2": "غناء حسن شاكوش لأغنيتي ضحكني وعملي حالة حلوة زي ما حصل مع الجمهور".

وأكدت آمال ماهر، أنها لا تنزعج من إعادة تقديم أغانيها بصوت مطربين آخرين، مشيرة إلى أن تفاعل الجمهور هو الأهم، خاصة أن إعادة غناء أعمالها دليل على نجاحها واستمرار تأثيرها الفني.

 حقيقة جلسة التصوير

كما كشفت الفنانة آمال ماهر عن حقيقة جلسة التصوير التي ظهرت فيها مؤخرًا بفستان زفاف وأثارت جدلًا وتفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذا الظهور لم يكن مرتبطًا بأي مناسبة شخصية، وإنما جاء في إطار الحملة الدعائية الخاصة بألبومها الغنائي الجديد المنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة.


 

