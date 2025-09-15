آمال ماهر تثير الجدل بتعليقها على أداء حسن شاكوش

علقت الفنانة آمال ماهر، على أداء المطرب حسن شاكوش لأغنيتها الشهيرة "في إيه بينك وبينها"، والذي أثار تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

غناء حسن شاكوش لأغنية آمال ماهر

وقالت آمال ماهر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" على قناة "صدى البلد 2": "غناء حسن شاكوش لأغنيتي ضحكني وعملي حالة حلوة زي ما حصل مع الجمهور".

وأكدت آمال ماهر، أنها لا تنزعج من إعادة تقديم أغانيها بصوت مطربين آخرين، مشيرة إلى أن تفاعل الجمهور هو الأهم، خاصة أن إعادة غناء أعمالها دليل على نجاحها واستمرار تأثيرها الفني.

حقيقة جلسة التصوير

كما كشفت الفنانة آمال ماهر عن حقيقة جلسة التصوير التي ظهرت فيها مؤخرًا بفستان زفاف وأثارت جدلًا وتفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذا الظهور لم يكن مرتبطًا بأي مناسبة شخصية، وإنما جاء في إطار الحملة الدعائية الخاصة بألبومها الغنائي الجديد المنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة.



