آمال ماهر: لا أمانع الزواج مرة أخرى وجمهوري سبب وجودي.. وحفلي مع مدحت صالح لأعمال الخير

كشفت الفنانة آمال ماهر عن إمكانية خوضها تجربة الزواج مجددًا، مؤكدة أن الأمر في النهاية “قسمة ونصيب”، وإذا شاء الله فلن تمانع في خوض التجربة مرة أخرى. وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» على قناة «صدى البلد 2»: «ممكن أخوض تجربة الزواج مرة تانية لو ربنا أراد.. ليه لأ؟».

وحرصت آمال ماهر على توجيه رسالة مؤثرة لجمهورها، عبّرت فيها عن امتنانها العميق للدعم والحب الذي تتلقاه منهم باستمرار، قائلة: «شكرًا للجمهور، إنتو سبب وجودي وسبب أماني وثقتي في نفسي، ويارب المحبة دي تزيد دايمًا».

وفي سياق آخر، كشفت آمال ماهر عن تفاصيل حفلها الغنائي المنتظر مع الفنان الكبير مدحت صالح، المقرر إقامته في قصر عابدين يوم 5 أكتوبر المقبل، مؤكدة أنها ستبدأ بروفات الحفل قريبًا، مشيرة إلى أن عائد بيع التذاكر سيُخصَّص لبناء منازل للفقراء. وأعربت عن سعادتها الكبيرة بمشاركة مدحت صالح الغناء في أمسية استثنائية يجتمع فيها اثنان من أبرز الأصوات المصرية.

يُذكر أن الشركة المنظمة طرحت بالفعل التذاكر للحجز الإلكتروني، في انتظار حضور جماهيري واسع لهذا الحدث الفني والخيري في آن واحد.