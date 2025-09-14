قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هآرتس: نتنياهو يعقد مشاورات أمنية بشأن عملية غزة وعائلات المخطوفين تدعو للحذر
التحريات تكشف لغز مقـ.تل شاب سوداني في المعادي
غدا..أولى جلسات محاكمة المتهمة بقـ.تل زوجها وأطفاله الستة بالمنيا
النحاس: لعبنا على الفوز أمام إنبي
ضمن احتفالات الجامع الأزهر بذكرى المولد.. الجبة: النبي اتبع في دعوته منهج التيسير
أحمد موسى: النائب أبو العينين علق بأن هناك استيطانا في الضفة وجرائم حرب في غزة
انقلبت بهم السيارة.. إصابة 4 أشخاص بينهم طفل في حادث بالدقهلية
في أول ظهور بعد محاولة الاغتيال.. طاهر النونو: نتنياهو دمر أي فرصة للوصول لاتفاق
30 يومًا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص في هذه الحالة
تريزيجيه أفضل لاعب في مباراة الأهلي وإنبي
بالأسعار .. استخراج البطاقة الشخصية2025 من السجل وأونلاين
كيف أنقذ محمد صلاح ليفربول من فخ بيرنلي وقاده لانطلاقة مثالية بالدوري الإنجليزي؟
آمال ماهر: لا أمانع الزواج مرة أخرى وجمهوري سبب وجودي.. وحفلي مع مدحت صالح لأعمال الخير

رنا عبد الرحمن

كشفت الفنانة آمال ماهر عن إمكانية خوضها تجربة الزواج مجددًا، مؤكدة أن الأمر في النهاية “قسمة ونصيب”، وإذا شاء الله فلن تمانع في خوض التجربة مرة أخرى. وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» على قناة «صدى البلد 2»: «ممكن أخوض تجربة الزواج مرة تانية لو ربنا أراد.. ليه لأ؟».

وحرصت آمال ماهر على توجيه رسالة مؤثرة لجمهورها، عبّرت فيها عن امتنانها العميق للدعم والحب الذي تتلقاه منهم باستمرار، قائلة: «شكرًا للجمهور، إنتو سبب وجودي وسبب أماني وثقتي في نفسي، ويارب المحبة دي تزيد دايمًا».

وفي سياق آخر، كشفت آمال ماهر عن تفاصيل حفلها الغنائي المنتظر مع الفنان الكبير مدحت صالح، المقرر إقامته في قصر عابدين يوم 5 أكتوبر المقبل، مؤكدة أنها ستبدأ بروفات الحفل قريبًا، مشيرة إلى أن عائد بيع التذاكر سيُخصَّص لبناء منازل للفقراء. وأعربت عن سعادتها الكبيرة بمشاركة مدحت صالح الغناء في أمسية استثنائية يجتمع فيها اثنان من أبرز الأصوات المصرية.

يُذكر أن الشركة المنظمة طرحت بالفعل التذاكر للحجز الإلكتروني، في انتظار حضور جماهيري واسع لهذا الحدث الفني والخيري في آن واحد.

400 جنيه| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟.. 4 حالات حددها القانون

إجازة للعاملين في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

اللواء أسامة سعد

تعيين اللواء علاء قاسم أمينا عاما لمجلس الوزراء بدلا من اللواء أسامة سعد

أسد الحملاوي

الاتفاق تم .. أحمد حسن يفجر مفاجأة عن عقد أسد الحملاوي مع الأهلي

مرتضى منصور

وصول مرتضى منصور لجلسة الطعن على قرار سحب أرض نادي الزمالك بأكتوبر

التضامن

وزارة التضامن تنفذ قرار غلق دار زهرة مصر وتحيل المخالفات إلى النيابة

حسن راتب

براءة حسن راتب وعلاء حسانين في قضية غسل الأموال

بذور الشيا والكتان والشمر

ما هو أفضل وقت لتناول بذور الشيا والكتان والشمر.. طبيب يجيب

تنظيف الأسنان

8 أسباب تدفعك إلى عدم إهمال تنظيف الأسنان بالفرشاة ليلاً

الكبد الدهني

لن تصدق.. 3 علامات تشير لإصابة الطفل بالكبد الدهني

مسك بين الشكوك و"ليلى" الغامضة.. تفاصيل الحلقة الثانية من "ديجافو"

طبيبة تفجر مفاجأة عن فيلر الأنف بعد أزمة كنزي مدبولي

نظام فندقي وإنترنت عالي السرعة.. خطة شاملة لتجديد المدن الجامعية بالزقازيق

اجتماع طارئ لمجلس وكلاء كليات جامعة الزقازيق استعدادا للعام الدراسي الجديد

عصابة الملايين

11 مليون جنيه في يد عصابة.. والتحقيقات تكشف سقوط 2.5 مليون أثناء الهروب

حقيقة وفاة أحمد الدجوي

الداخلية تحسم الجدل .. مفاجأة تقرير وفاة أحمد الدجوي

الصغير

الداخلية تكشف حقيقة إعطاء صغير حقنة لاختطافه بالدقهلية

المتهم

ضبط المتهم بممارسة البلطجة وفرض السيطرة في المطرية| فيديو

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

