آمال ماهر تكشف سر جلسة تصوير فستان الزفاف: عايشة حالة حب مع الجمهور

كشفت الفنانة آمال ماهر عن حقيقة جلسة التصوير التي ظهرت فيها مؤخرًا بفستان زفاف وأثارت جدلًا وتفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذا الظهور لم يكن مرتبطًا بأي مناسبة شخصية، وإنما جاء في إطار الحملة الدعائية الخاصة بألبومها الغنائي الجديد المنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت آمال ماهر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» على قناة «صدى البلد 2»، أنها تعيش حاليًا حالة حب خاصة جدًا مع جمهورها، قائلة: «الحالة دي مكفياني أوي ومخلياني طايرة».

وأضافت المطربة أن هذه الحالة الوجدانية مع جمهورها تمثل لها الدافع الأكبر للاستمرار في تقديم أعمال فنية مميزة، مشيرة إلى أن علاقتها بجمهورها ليست مجرد علاقة بين مطربة ومستمعين، بل رابطة قوية قائمة على الحب والوفاء والدعم المتبادل.

وأكدت آمال ماهر أن تفاعل الجمهور مع كل ظهور لها يمنحها طاقة إيجابية هائلة ويشكل مصدر إلهام متجدد، وهو ما يدفعها دائمًا إلى الحرص على تقديم محتوى غنائي يليق بثقتهم الكبيرة فيها، لافتة إلى أن الألبوم الجديد سيحمل العديد من المفاجآت الفنية التي ستسعد محبيها.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن سعادتها الحقيقية تكمن في إسعاد جمهورها ورؤيتهم يتفاعلون مع أغانيها، مشيرة إلى أن نجاح أي عمل غنائي لا يقاس فقط بالأرقام، بل بالحب الذي يردده الجمهور في كل مكان.