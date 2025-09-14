آمال ماهر تكشف سر جلسة تصوير فستان الزفاف: عايشة حالة حب مع الجمهور

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الذهب أم العقارات؟.. ساويرس يكشف الحصان الرابح في الاستثمار
الأحمر يواصل نزيف النقاط .. الأهلي يسقط في فخ التعادل 1-1 أمام إنبي بالدوري
أبو العينين: حماس وأحداث أكتوبر 2023 ليست بداية الخلاف بين العرب والاحتلال
أحمد موسى: أبو العينين شدد على أن الأمر في غزة والضفة يحتاج لوقفة من المسئولين لكل دولة
السيطرة على حريق محدود بمستشفى أسوان الجامعي بأحد المكاتب الإدارية بالبدورم
يمكن أن يسبب الوفاة.. متحدث الصحة يكشف عن الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية
السفير محمد العرابي: قمة الدوحة أمام اختبار حقيقي .. ووجود روبيو في إسرائيل استفزازي
متحدث الصحة يكشف تطورا عاجلا في التحقيق بواقعة إصابات بالعمى بمستشفى حكومي
ارتفاع جديد.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأحد 14 سبتمبر 2025
طبيب الأهلي يكشف سبب تبديل زيزو أمام إنبي
التضامن: فريق التدخل السريع توجه لفحص ما أطلق عليها "فتيات كهف حلوان"
أبو العينين يقود إدانة أورومتوسطية للعدوان على غزة.. وموسى: لا استقرار دون دولة فلسطينية
كشفت الفنانة آمال ماهر عن حقيقة جلسة التصوير التي ظهرت فيها مؤخرًا بفستان زفاف وأثارت جدلًا وتفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذا الظهور لم يكن مرتبطًا بأي مناسبة شخصية، وإنما جاء في إطار الحملة الدعائية الخاصة بألبومها الغنائي الجديد المنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت آمال ماهر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» على قناة «صدى البلد 2»، أنها تعيش حاليًا حالة حب خاصة جدًا مع جمهورها، قائلة: «الحالة دي مكفياني أوي ومخلياني طايرة».

وأضافت المطربة أن هذه الحالة الوجدانية مع جمهورها تمثل لها الدافع الأكبر للاستمرار في تقديم أعمال فنية مميزة، مشيرة إلى أن علاقتها بجمهورها ليست مجرد علاقة بين مطربة ومستمعين، بل رابطة قوية قائمة على الحب والوفاء والدعم المتبادل.

وأكدت آمال ماهر أن تفاعل الجمهور مع كل ظهور لها يمنحها طاقة إيجابية هائلة ويشكل مصدر إلهام متجدد، وهو ما يدفعها دائمًا إلى الحرص على تقديم محتوى غنائي يليق بثقتهم الكبيرة فيها، لافتة إلى أن الألبوم الجديد سيحمل العديد من المفاجآت الفنية التي ستسعد محبيها.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن سعادتها الحقيقية تكمن في إسعاد جمهورها ورؤيتهم يتفاعلون مع أغانيها، مشيرة إلى أن نجاح أي عمل غنائي لا يقاس فقط بالأرقام، بل بالحب الذي يردده الجمهور في كل مكان.

