البحوث الزراعية: إنشاء وحدات كمبوست محلية بالقرى والمزارع لتحويل المخلفات النباتية والحيوانية إلى أسمدة

نظمت محطة البحوث الزراعية بسخا بالتعاون مع معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة التابع لمركز البحوث الزراعية ورشة عمل علمية متخصصة بعنوان "الأسمدة العضوية والحيوية في ظل التنمية المستدامة والتغيرات المناخية"،ويأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية و بحضور نخبة من العلماء والباحثين المتخصصين، إلى جانب ممثلي الإرشاد الزراعي وشباب الخريجين.



ومن جانبه أكد الدكتور محمد أبو اليزيد مدير محطة بحوث سخا أن الورشة استهدفت استعراض أحدث التوجهات العلمية والتطبيقات العملية في إدارة المخلفات الزراعية وإنتاج الأسمدة العضوية والحيوية، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتعزيز استدامة الإنتاج الزراعي.



وخرجت الورشة بعدد من التوصيات الهامة، أبرزها:

توعية المزارعين بضرورة فصل المخلفات الزراعية من المصدر لتسهيل إعادة التدوير وتقليل التلوث.

إنشاء وحدات كمبوست محلية بالقرى والمزارع لتحويل المخلفات النباتية والحيوانية إلى أسمدة عضوية محسنة للتربة.

تشجيع استخدام تقنيات الهضم اللاهوائي لإنتاج البيوجاز من المخلفات الحيوانية كمصدر طاقة نظيف.

دعم الأبحاث العلمية لتطوير طرق آمنة واقتصادية لإعادة استخدام المخلفات الزراعية والصناعية في إنتاج الأسمدة الحيوية ومواد تحسين التربة.

منع الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية عبر تطبيق القوانين الرادعة وتقديم حوافز للمزارعين المشاركين في برامج التدوير.

تعزيز التعاون بين المراكز البحثية والجامعات لتنفيذ تجارب حقلية حول أثر إعادة التدوير على إنتاجية المحاصيل وصحة التربة.

التوسع في إنتاج وتسويق منتجات التدوير مثل الكمبوست والبيوجاز لضمان الاستدامة الاقتصادية للمشروعات.

إدماج قضايا تدوير المخلفات في المناهج التعليمية والبرامج الإرشادية الزراعية لنشر ثقافة الإدارة المستدامة بين الأجيال الجديدة.

تشجيع الاستثمار الخاص في مجال إعادة تدوير المخلفات الزراعية من خلال القروض الميسرة والدعم الحكومي.

وفي ختام الورشة أكد د. محمد خطاب الغنام، وكيل المحطة للإرشاد والتدريب، أن محطة البحوث الزراعية بسخا ستظل قلعة من قلاع البحث العلمي الزراعي في مصر، مشيدًا بالحضور والمشاركة الفاعلة من كافة الأطراف التي تسهم في دعم التنمية المستدامة والحد من آثار التغيرات المناخية.