حبس سيدة لإدارتها نادي صحي لممارسة الأعمال المنافية للآداب في الجيزة

بصحبتها 3 سيدات.. ضبط «قوادة» تدير نادي صحي لممارسة الأعمال المنافية في الجيزة

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام (إحدى السيدات) بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر بالجيزة لممارسة الأعمال المنافية للأداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى المشار إليه وأمكن ضبطها وبصحبتها (3 سيدات ، 3 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول").. وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



