مشروع بيان قمة الدوحة يحذر من التهجير الإسرائيلي ويدين العدوان على قطر
أحمد بلال للاعبي الأهلي: العواقب وخيمة.. لن تستطيعوا الخروج من منازلكم
حمزة نمرة: هذا العمل يحمل رسالة مباشرة عن ضغوط الحياة في زمن السوشيال
عقوبة ترك الصلاة على النبي.. علامة للبخل والشح
زيلينسكي: القوات الأوكرانية تقدمت في المناطق الحدودية شمال البلاد
الحوثيون يعلنون استهداف مطار رامون وهدف عسكري في النقب بطائرات مسيّرة
هل الإفراط في شرب الماء يضر بالكلى؟ لن تتوقع
تحذير من داخل تل أبيب.. اتفاقيات إبراهيم على وشك الانهيار بسبب الإمارات
عمرو أديب: الأهلي في برج نحسه.. ويكافح لينجو من الهبوط
صيغ دعاء الاستفتاح الوارد عن النبي.. ردده في صلاة الفجر
شوبير: قرارات هامة في الاهلي بعد التعادل مع إنبي
مراجعة جديدة لصندوق النقد في مصر.. هل طلب زيادة سعر الوقود وبيع الأصول؟
فن وثقافة

البنات في عالم موازي.. محمد سعد يسخر من تريند AI

يمنى عبد الظاهر

سخر الفنان محمد سعد من تريند صورتك مع المشاهير عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك


 

ونشر محمد سعد صوره بله بخاصيه الذكاء الاصطناعي وعلق قائلا: "الدنيا مليانة صراعات

- البنات في عالم موازي".


 

وكان آخر أعمال محمد سعد هو فيلم "الدشاش" بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفي أبو سريع، محمد جمعه، وليد فواز.


 

الفيلم تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبد العزيز وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والكوميديا حول "الدشاش" الذي يمتلك ملهى ليلي ويدخل في كثير من العداوات، ولكن يتعرض لأزمة كبيرة تقلب حياته رأسا على عقب، فيقرر إعادة حساباته والسعي ليكون شخص أفضل.

400 جنيه| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي؟.. 4 حالات حددها القانون

إجازة للعاملين في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

30 يومًا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص في هذه الحالة

اللواء أسامة سعد

تعيين اللواء علاء قاسم أمينا عاما لمجلس الوزراء بدلا من اللواء أسامة سعد

أسد الحملاوي

الاتفاق تم .. أحمد حسن يفجر مفاجأة عن عقد أسد الحملاوي مع الأهلي

صورة من الحدث

رغم منحه الضوء الأخضر لإسرائيل.. قطر تشكر ترامب

التضامن

وزارة التضامن تنفذ قرار غلق دار زهرة مصر وتحيل المخالفات إلى النيابة

الذهب

ارتفاع أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة اليوم

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

استقرار أسعار الذهب محليا في ختام تعاملات اليوم الأحد

واردات الصاج المجلفن- صورة أرشيفية

رسوم وقائية على واردات الصاج المجلفن والملون لحماية الصناعة المحلية

رئيس غرفة القاهرة التجارية خلال الاحتفالية

أيمن العشري يشارك في احتفالية الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية

مسك بين الشكوك و"ليلى" الغامضة.. تفاصيل الحلقة الثانية من "ديجافو"

شيري عادل

عصابة الملايين

11 مليون جنيه في يد عصابة.. والتحقيقات تكشف سقوط 2.5 مليون أثناء الهروب

حقيقة وفاة أحمد الدجوي

الداخلية تحسم الجدل .. مفاجأة تقرير وفاة أحمد الدجوي

الصغير

الداخلية تكشف حقيقة إعطاء صغير حقنة لاختطافه بالدقهلية

المتهم

ضبط المتهم بممارسة البلطجة وفرض السيطرة في المطرية| فيديو

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

