البنات في عالم موازي.. محمد سعد يسخر من تريند AI

سخر الفنان محمد سعد من تريند صورتك مع المشاهير عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك





ونشر محمد سعد صوره بله بخاصيه الذكاء الاصطناعي وعلق قائلا: "الدنيا مليانة صراعات

- البنات في عالم موازي".





وكان آخر أعمال محمد سعد هو فيلم "الدشاش" بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفي أبو سريع، محمد جمعه، وليد فواز.





الفيلم تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبد العزيز وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والكوميديا حول "الدشاش" الذي يمتلك ملهى ليلي ويدخل في كثير من العداوات، ولكن يتعرض لأزمة كبيرة تقلب حياته رأسا على عقب، فيقرر إعادة حساباته والسعي ليكون شخص أفضل.