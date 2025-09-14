قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل مودرن سبورت أمام طلائع الجيش بالدوري
حبس الشروف: آن الأوان لوجود موقف عربي موحد يوقف إطلاق النار ويجبر الاحتلال على الانسحاب
استعدادًا للعام الدراسي الجديد.. محافظ الدقهلية يتفقد توسعات مدرسة الزهراء ببلقاس
شيمي: تعظيم الاستفادة من الأصول وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص يدعم التنمية المستدامة
قطاع المياه عن بلقاس ودكرنس .. اعرف المواعيد والأماكن
تحويل الأموال بالخطأ عبر إنستاباي.. خطوات استرداد المبلغ والإجراءات القانونية
السيطرة على حريق فى مدرسة الشطبية الإعدادية بنجع حمادي
هدايا ومنح اجتماعية بالجملة.. موازنة المواطن الجديدة
تعيين أول وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي .. ما هى مهام عملها؟
وزير التعليم: إنتهاء أعمال الصيانة الشاملة والبسيطة بالمدارس نهاية الأسبوع الجاري
نظام فندقي وإنترنت عالي السرعة.. خطة شاملة لتجديد المدن الجامعية بالزقازيق
إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أمام جزيرة دندرة بقنا
تعيين أول وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي .. ما هى مهام عملها؟

ديلا
ديلا
أمينة الدسوقي

في خطوة غير مسبوقة على مستوى الحكومات الأوروبية، أعلن رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، عن انضمام "وزيرة افتراضية" تم تطويرها بالذكاء الاصطناعي إلى تشكيلته الوزارية الجديدة، لتتولى مهام الإشراف على مشروعات التمويل العامة وضمان نزاهة العطاءات الحكومية.

وزيرة بلا وجود مادي

الوزيرة الافتراضية التي تحمل اسم "ديلا"  وتعني "الشمس" باللغة الألبانية ليست كيانا بشريا و إنما نظاما ذكيا تم تطويره افتراضيا، وقال راما إن دورها يتركز في ضمان أن تكون المناقصات العامة "خالية تمامًا من الفساد".

تعاون تقني ودور سابق

تم إطلاق "ديلا" مطلع العام الجاري بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، كمساعد افتراضي على منصة الخدمات الإلكترونية الحكومية e-Albania.

وقدمت منذ ذلك الوقت الدعم لملايين المستخدمين في استخراج الوثائق الرسمية والتنقل عبر المنصة الرقمية، حيث ظهرت بشخصية افتراضية ترتدي الزي التقليدي الألباني.

جدل سياسي ودستوري

ورغم حماس الحكومة للمشروع، أثار تعيين ديلا جدلاً واسعًا داخل الأوساط السياسية.

حيث يعتبرها راما أداة لمكافحة الفساد وتسريع الأداء الحكومي.

سياق سياسي أوسع

يأتي هذا التطور عقب فوز الحزب الاشتراكي بزعامة راما بولاية رابعة متتالية في انتخابات مايو الماضي، بحصوله على 83 مقعدا من أصل 140 في البرلمان.

ألبانيا والاتحاد الأوروبي

تزامن الإعلان عن الوزيرة الافتراضية مع تجديد الحزب الحاكم تعهده بقيادة ألبانيا نحو عضوية الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2027.

مستقبل "ديلا"

حتى الآن لم يتضح ما إذا كان منصب "ديلا" سيُطرح للتصويت البرلماني، أو ما إذا سيعترف به رسميا كوزارة ضمن الحكومة.

لكن راما أكد أن الهدف من هذه الخطوة هو "ابتكار نموذج جديد يضمن الشفافية الكاملة في المشتريات العامة، ويجعل من ألبانيا دولة خالية من الفساد".

وزراء ألبانيا إيدي راما وزيرة افتراضية ديلا شركة مايكروسوفت

