وزير الشباب والرياضة يبحث أوجه التعاون مع شركة ALX لتأهيل الكوادر في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا

بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع مسئولي شركة ALX المتخصصة في مجال تدريب وتأهيل القادة في الذكاء الاصطناعي والتعليم التكنولوجي، أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة(2025–2032).



وذكرت الوزارة - في بيان لها اليوم، الأحد، أنه تم خلال المباحثات الاتفاق على بدء المرحلة الأولى لتدريب 50 من معاوني مديريات الشباب والرياضة على أحدث التقنيات في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا البيانات، على أن يتم استكمال التدريب في مراحل لاحقة لتوسيع قاعدة المستفيدين.



وأكد الدكتور أشرف صبحي - خلال المباحثات التي تمت اليوم بمقر الوزارة - أن وزارة الشباب والرياضة حريصة على تمكين الشباب وتأهيلهم بالمهارات التكنولوجية المتقدمة، موضحاً أن الوزارة تعمل على إعداد جيل جديد قادر على التعامل مع التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وبناء قدرات الشباب في مجالات المستقبل.



وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تستهدف جميع شرائح النشء والشباب، ونسعى من خلال شراكاتنا مع المؤسسات المتخصصة مثل شركة ALX إلى وضع خطة طموحة تسهم في تحقيق أهداف الدولة والوزارة نحو بناء كوادر وطنية مؤهلة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا البيانات، وتعزيز قدراتهم في مجالات المستقبل.

