تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي.. مؤسسة أبو العينين توزع شنط وأدوات مدرسية
آخر تحديث.. سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد
الأكبر بالشرق الأوسط .. كامل الوزير وسفيرة أمريكا يبحثان فرص الإستثمار في النقل البحري بـ ميناء الإسكندرية
الأهلي يصل استاد المقاولون العرب لمواجهة إنبي بالدوري
«مطروح للنقاش» يرصد تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة وخرقها لسيادة الدول
الأرصاد عن حالة الطقس غدا: جو حار رطب نهارا .. والعظمى بالقاهرة 35
بقيمة 121 مليون دولار .. توقيع 3 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز
النبي كان يتلقى وحيين.. أقوى رد من الشيخ خالد الجندي على المشككين في السنة
شقتك بـ25 ألف جنيه مقدم.. رابط التقديم على سكن لكل المصريين 7
وزارة التضامن تنفذ قرار غلق دار زهرة مصر وتحيل المخالفات إلى النيابة
وزير الخارجية الأمريكي يزور حائط البراق برفقة نتنياهو
طلائع الجيش يتقدم على مودرن سبورت في الشوط الأول
وزير الشباب والرياضة يبحث أوجه التعاون مع شركة ALX لتأهيل الكوادر في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا

وزير الشباب والرياضة يبحث أوجه التعاون مع شركة ALX لتأهيل الكوادر في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا
وزير الشباب والرياضة يبحث أوجه التعاون مع شركة ALX لتأهيل الكوادر في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا
أ ش أ

بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع مسئولي شركة ALX المتخصصة في مجال تدريب وتأهيل القادة في الذكاء الاصطناعي والتعليم التكنولوجي، أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة(2025–2032).


وذكرت الوزارة - في بيان لها اليوم، الأحد، أنه تم خلال المباحثات الاتفاق على بدء المرحلة الأولى لتدريب 50 من معاوني مديريات الشباب والرياضة على أحدث التقنيات في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا البيانات، على أن يتم استكمال التدريب في مراحل لاحقة لتوسيع قاعدة المستفيدين.


وأكد الدكتور أشرف صبحي - خلال المباحثات التي تمت اليوم بمقر الوزارة - أن وزارة الشباب والرياضة حريصة على تمكين الشباب وتأهيلهم بالمهارات التكنولوجية المتقدمة، موضحاً أن الوزارة تعمل على إعداد جيل جديد قادر على التعامل مع التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وبناء قدرات الشباب في مجالات المستقبل.


وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تستهدف جميع شرائح النشء والشباب، ونسعى من خلال شراكاتنا مع المؤسسات المتخصصة مثل شركة ALX إلى وضع خطة طموحة تسهم في تحقيق أهداف الدولة والوزارة نحو بناء كوادر وطنية مؤهلة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا البيانات، وتعزيز قدراتهم في مجالات المستقبل.
 

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مسئولي شركة ALX مجال تدريب وتأهيل القادة في الذكاء الاصطناعي الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة2025–2032

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

400 جنيه| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها

عبده شارون

قرار عاجل ضد عبده شارون امبراطور المواد المخدرة في حدائق القبة

وزير التربية والتعليم

ما هي الفئات المعفاة من مصاريف المدارس 2026 ؟| التعليم تحسم الجدل

بيراميدز

إعلامي يطرح سؤلاً للجماهير بشأن مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي النيوزيلندي

الزمالك

تحرك قوي من إدارة الزمالك لحل أزمة مستحقات اللاعبين

استاد المقاولون العرب جاهز لمواجهة الأهلي وإنبي ..شاهد

استاد المقاولون العرب جاهز لمواجهة الأهلي وإنبي ..شاهد

طبيبة تفجر مفاجأة عن فيلر الأنف بعد أزمة كنزي مدبولي

نظام فندقي وإنترنت عالي السرعة.. خطة شاملة لتجديد المدن الجامعية بالزقازيق

اجتماع طارئ لمجلس وكلاء كليات جامعة الزقازيق استعدادا للعام الدراسي الجديد

انطلاق مبادرة "يوم الخير" لتوزيع الملابس والشنط المدرسية علي المستحقين بالشرقية

مشاجرة دمياط

الداخلية: ضبط المتهمين بالتلويح بأسلحة في دمياط

المتهمين

الداخلية تضبط 3 متهمين بإشهار أسلحة والتلويح بها بالإسماعيلية| فيديو

المتهم

ضبط المتهم بسرقة هاتف من داخل مسجد بالإسكندرية| فيديو

إيران تُغري قطر بدرعٍ صاروخي

إيران تُغري قطر بدرعٍ صاروخي مقابل طرد الجيش الأميركي من أراضيها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

