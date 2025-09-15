قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيد عبدالحفيظ: الأهلي يعاني من أزمة الشوط الثاني منذ بداية الدوري
قتلت زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا بالمنيا.. المتهمة تواجه عقوبة الإعدام بالقانون
أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي
تقرير يحذر من تعرض 1.5 مليون شخص في أستراليا لخطر ارتفاع منسوب مياه البحار
انقلاب ميكروباص وإصابة 6 أشخاص في أطفيح
بالقانون .. ضوابط نقل وزراعة الأعضاء من المصريين للأجانب
حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من حر شديد في هذه المنطقة
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في القاهرة والمحافظات
الرئيس السيسي يتوجه إلى الدوحة.. رؤية القاهرة على طاولة القمة العربية الإسلامية الاستثنائية
الرئاسة: مشاركة الرئيس السيسي بقمة الدوحة تؤكد تضامن مصر الكامل مع قطر
تضامن مصر الكامل مع قطر.. الرئيس السيسي يلقي كلمة مصر بالقمة العربية
وزير الاستثمار يستقبل الأمين العام لـ AfCFTA ويؤكد التزام القاهرة بتعميق التكامل الاقتصادي الإفريقي
محافظات

محافظ البحر الأحمر يطلق لجنة طبية خاصة لاستخراج شهادات الإعفاء لـ71 شابًا من ذوي الهمم بالغردقة

اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر
اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر
ابراهيم جادالله

أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، عن تنظيم لجنة طبية متخصصة يوم الأحد 21 سبتمبر 2025 بمدينة الغردقة، لاستخراج شهادات الإعفاء من الخدمة العسكرية للشباب من ذوي الهمم، في إطار المبادرة الرئاسية «قادرون باختلاف» التي تهدف إلى رعاية هذه الفئة وتقديم الدعم اللازم لهم.

وتعقد اللجنة داخل منتجع العائلات (النادي الاجتماعي) من السابعة والنصف صباحًا حتى الثانية ظهرًا، حيث يقوم القومسيون الطبي التابع لفرع تجنيد قنا بإجراء الكشف الطبي اللازم، واستكمال إجراءات التصوير واستخراج شهادات الإعفاء بشكل عاجل وميسر.

وأوضح العقيد سدو محمد طاهر، القائم بأعمال المستشار العسكري لمحافظة البحر الأحمر، أن تخصيص النادي الاجتماعي لعقد اللجنة جاء حرصًا على توفير بيئة مهيأة تضمن راحة الشباب وأسرهم وتيسير إجراءات الفحص والإعفاء، مؤكدًا اهتمام الدولة بتقديم خدمات سريعة وفعالة لهذه الفئة.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة، في إطار حرص الدولة على دعم وتمكين ذوي الهمم، وتخفيف الأعباء عنهم وعن أسرهم.

وبحسب بيانات مكتب المستشار العسكري، بلغ عدد المستفيدين من اللجنة 71 شابًا، جرى حصرهم بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، ومديرية التربية والتعليم، وجامعة الغردقة، ومعهد السياحة والفنادق.

وأكد اللواء عمرو حنفي أن المحافظة مستمرة في جهودها لتوفير أفضل سبل الرعاية لذوي القدرات الخاصة ضمن منظومة شاملة من الخدمات التنموية والإنسانية، مشددًا على أن دمج هذه الفئة في المجتمع يعد أولوية قصوى لدى الدولة وأجهزتها التنفيذية.

