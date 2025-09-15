إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين تريلا بالشرقية

أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادث تصادم سيارتان تيرلا بالطريق الأوسطي اتجاه الشروق.
وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعه العاشر وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
