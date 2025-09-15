عبد الباسط: الأهلي يسابق الزمن من اجل لحاق زيزو بمواجهة الزمالك

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط فترة سباق في الأهلي بسبب اصابة اللاعب أحمد سيد زيزو ،عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتب أحمد عبد الباسط :"الأهلي الفترة اللي جاية هيكون في سباق مع الزمن عشان زيزو يلحق بمباراة الزمالك يوم 29 سبتمبر بعد الإصابة أمام إنبي".

وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة النادي الأهلي وإنبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

سجل تريزيجيه هدف النادي الأهلي في الشوط الأول برأسية رائعة على يسار حارس المرمى بعد عرضية متقنة من محمد هاني في الدقيقة 34، لتعلن عن تقدم القلعة الحمراء بهدف نظيف.