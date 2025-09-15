قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سما المصري تسخر من منديل ياسمين الخطيب.. ماذا قالت ؟
منتدى بغداد للطاقة.. مصر تعرض استراتيجيتها الوطنية وتبحث شراكات نفطية جديدة
التنظيم والإدارة يُعلن عن مسابقة لوظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر
اتجاه لزيادة جديدة في أسعار البنزين بمصر بخطة رفع الدعم | وخبير يوضح
نائب وزير الصحة تناقش توحيد منظومة المشورة قبل الزواج مع التضامن والأوقاف والكنيسة
للمرة الثانية خلال يوم.. زلزال يضرب الجزائر بقوة 3.2 ريختر
الوزير: تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في جميع المستويات الوظيفية بالسكة الحديد
خوف وقلق وغضب.. ماذا حدث في أولى جلسات محاكمة المتهمة بقـ ـتل زوجها وأبنائه الـ 6 في دلجا بالمنيا؟
الدولار يرتفع هامشيا مع ترقب الأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي
الرئيس السيسي يصل مطار حمد الدولي للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة
الرئيس السيسي يصل الدوحة للمشاركة بالقمة العربية الإسلامية الاستثنائية
مرصد الأزهر: الوضع في غزة تجاوز مرحلة الكارثة الإنسانية فاليوم يجتمع العنف والمجاعة وانعدام الأمن معًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الخضري: الأهلي مستمر في تقديم الهدايا للزمالك ولو استغلينا ده هنحافظ على صدارة الدوري ونكسبه

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

علق الناقد الرياضي أحمد الخضري علي تعادل الأهلي أمام إنبي.

وقال أحمد الخضري في تصريحات إذاعية :"الأهلي مستمر في تقديم الهدايا للزمالك ولو استغلينا ده هانحافظ على صدارة الدوري ونكسبه.. وفتح الله يعلق: لسه بدري الأهلي وبيراميدز هايرجعوا اكيد".

ووجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة خاصة لإدارة القلعة الحمراء، بشأن إنقاذ موسم الفريق الجاري، بعد تعثر الفريق من جديد بالتعادل مع إنبي في الدوري المصري الممتاز.


وقال شوبير في تصريحات إذاعية:"لو عايز تصلح النقاط كالتالي، شوف ولاد مين من الناشئين كويسين اعتمد عليهم، وشوف محتاج إيه سواء باك ليفت ورأس حربة، وشوف أولوياتك من التجديدات مين هيكمل ومين هيمشي".

ووأضاف: "اقعد معاهم قولهم دي المرتبات ودا نظامنا في التجديد وأنت هنا ضامن فلوسك  ومرحب باللي عايز، وقولهم دا المتاح، ضحي بسنة بالبطولة واعمل بناء والله كلها راكبة مع بعضها".

وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة النادي الأهلي وإنبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وسجل تريزيجيه هدف النادي الأهلي في الشوط الأول برأسية رائعة على يسار حارس المرمى بعد عرضية متقنة من محمد هاني في الدقيقة 34، لتعلن عن تقدم القلعة الحمراء بهدف نظيف.

الاهلي الزمالك احمد الخضري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

سلطان عمان ورئيس تونس يغيبان عن القمة العربية الإسلامية في الدوحة

أمير قطر و رئيس دولة الإمارات

بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار

أسعار الدواجن

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإثنين.. كم سعر البانيه؟

الاهلي

أتوقع إلغاء الهبوط.. لاعب الزمالك السابق يسخر من الأهلي

المتهمين

قرار بشأن المتهمين بإدارة كيان للأعمال المنافية للآداب بحدائق أكتوبر

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر

رضا عبد العال

كلام الخطيب مأثر فيهم.. رضا عبد العال يتغني بثنائي الأهلي

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

إسرائيل غير مكترثة بالقمة العربية الإسلامية وتواصل مسارها التصعيدي في غزة.. تفاصيل

غزة

محلل سياسي: الحرب على غزة وصلت لأقصى درجات الخطورة

الرئيس اللبناني

الرئيس اللبناني يصل إلى الدوحة للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة

بالصور

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 12780 طن قش أرز بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

تسبب تأخر عقلي.. تحذير من مادة خطيرة باللبان

اللبان
اللبان
اللبان

أزمة كبرى .. انفجار الوسائد الهوائية في سيارات مازدا بألمانيا عند هذه السرعة

مازدا
مازدا
مازدا

شيفروليه تطلق أرخص سيارة كورفيت في العالم.. ما سعرها؟

شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت

فيديو

أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد