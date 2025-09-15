قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

لما تزورها هتعرف إنها أم الدنيا.. شاهد ماذا قال السفير حسام زكي للبلوجر الياباني؟

علا محمد

شارك بلوجر ياباني مقطع فيديو له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تيك توك، أثناء تواجده بإحدى دول الخارج،وظهر معه في الفيديو السفير المصري حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وهو يدعوه لزيارة مصر.

https://vt.tiktok.com/ZSDrSUogd/

وظهر البلوجر الياباني yuji beleza، وهو يحاور السفير المصري حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية،وطرح عليه بعد الأسئلة.

حيث سأله البلوجر الياباني عن جنسيته، قائلًا: إنت منين؟.. ولغتك أي.. إنت بتحكي عربي؟.

ورد عليه السفير حسام زكي قائلًا: أنا من مصر، ليرد عليه البلوجر: مصر أم الدنيا بلد الحضارات.. هتعمل إي النهارده.

وأضاف السفير حسام زكي، أنه سيذهب إلى العشاء، ثم سأله البلوجر الياباني مرة أخرى عن القاهرة قائلًا: ظانت من القاهرة.. بتحب فيها إي، ليجيبه السفير حسام زكي: مدينتي بحبها جدًا لما تزورها مصر وإنت ماشي هتقول هي أم الدنيا فعلًا.. تنور مصر فرصه سعيدة.

