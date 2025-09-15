رئيس فلسطين: وقف حرب إبادة وتهجير الشعب الفلسطيني مفتاح استقرار المنطقة

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، أنه لا بد ان نقف صفا واحدا بجانب دولة قطر قيادة وشعبا معلنين تضامنا الكامل معها في وجه الإعتداء الإسرائيلي الغاشم ونؤكد أن المساس بأي دولة عربية أو إسلامية هو مساس بأمننا المشترك.

وقال محمود عباس أبو مازن، خلال كلمته التي ألقاها بفعاليات القمة العربية في الدوحة: ندين بشده هذا العدوان، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته ومحاسبة إسرائيل على جرائمها ضد شعوبنا وأمننا، وندعو لاتخاذ إجراءات عملية رادعة لمنع تكرار مثل تلك الإعتداءات.

وتابع الرئيس الفلسطيني: نؤكد مجددا أن مفتاح الأمن والإستقرار في المنطقة يكمن في وقف حرب الإبادة والتهجير وسرقة الأرض والأموال وإنهاء الإحتلال اسرائيلي لأرض فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس.

