هيثم شعبان: كل مباريات الدوري بالنسبة لنا كئوس.. وهبوط مستوى الأهلي أمر طبيعي

تحدث هيثم شعبان المدير الفني لفريق طلائع الجيش، على فوز فريقه امام مودرن سبورت في الدوري الممتاز

وقال شعبان في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: خوضنا مباراة غاية في الصعوبة امام خصم قوي وعنيد بحجم مودرن سبورت

واضاف: نظام الدوري هذا الموسم يعتبر بمثابة مباريات كؤوس ولا يوجد اي فرق بين فريق كبير وصغير

وتابع: والابتعاد عن مناطق الهبوط هو هدف كل الأندية ولا بديل عن تجميع اكبر عدد من النقاط لذى جميع الأندية

وواصل: المستوى الفني طبيعي ان يقل بسبب نظام الدوري وينطبق على الاهلي والزمالك ونظريا كل الفرق مستواها متقارب ولذلك الحماس والمستوى الفني قليل