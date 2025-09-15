رابطة الأندية تخاطب اتحاد الكرة لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي لمباراة القمة

أرسلت رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، خطابًا رسميًا إلى اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، لطلب استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة القمة المرتقبة بين فريقي الأهلي والزمالك، المُقرر إقامتها في التاسع والعشرين من سبتمبر الجاري في إطار بطولة الدوري.

جاء هذا التحرك من رابطة الأندية بعد تلقيها طلبًا رسميًا من النادي الأهلي، الذي طالب فيه بضرورة وجود طاقم تحكيم دولي للمباراة، ضمانًا للحيادية وتحقيقًا لأعلى معايير العدالة التحكيمية في مثل هذه المباريات الحاسمة.

ومن المتوقع أن يدرس اتحاد الكرة الطلب ويتخذ الإجراءات اللازمة لضمان سير المباراة بسلاسة ونزاهة، حيث تكتسب هذه المباراة أهمية خاصة كونها قد تُحدث تغييرًا كبيرًا في مسار بطولة الدوري، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز لتعزيز موقفه في المنافسة.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة من رابطة الأندية المحترفة لضمان تنظيم مباريات الدوري بأفضل شكل ممكن، وتجنب أي جدل قد ينشأ حول القرارات التحكيمية.