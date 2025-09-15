قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

دخول 15 مدرسة جديدة للعام الدراسي 2025 / 2026 في مطروح

محافظ مطروح خلال جولة في المدارس
محافظ مطروح خلال جولة في المدارس
ايمن محمود

تابع  اللواء  خالد شعيب  محافظ مطروح استعدادات  فرع  هيئة الأبنية التعليمية بمطروح للعام الدراسى الجديد  2025 / 2026.

حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء  وتطوير ورفع كفاءة لـ15 مدرسة ودخولها  الخدمة التعليمية هذا العام بإجمالى 212  فصلا بتكلفة إستثمارية بلغت 260.1  مليون جنيه بالإضافة إلى إجراء  أعمال الصيانة  الشاملة والعاجلة لعدد 32 مدرسة  بإجمالى تكلفة بلغت 55 مليون جنيه.


يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتقليل أعداد الكثافات بالفصول واستيعاب مزيد من الطلاب مع إتاحة الخدمة التعليمية بكافة القرى والتجمعات البعيدة والنائية و تهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد الطلاب تماشيا مع رؤية مصر 2030.

وأوضح المهندس طارق عبد الله مدير عام  فرع هيئة الأبنية  التعليمية بالمحافظة أنه تم المرور على عدد 430 مدرسة بمختلف مدن ومراكز المحافظة للتأكد من جاهزيتها لبدء العام الدراسى الجديد والإنتهاء من تسليم وتجهيز 15 مدرسة  ودخولها الخدمة التعليمية وجارى الانتهاء من تسليم 4 مدارس أخرى بمراكز مطروح وبرانى وسيوة بـ85 فصلا وبتكلفة بلغت 90.9  مليون جنيه . بالإضافة إلى الإنتهاء من  أعمال الصيانة الشاملة لـ 16 مدرسة بتكلفة 52.2 مليون جنيه والصيانة العاجلة لـ 16 مدرسة أخرى بتكلفة بلغت 2.7 مليون جنيه.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح تعليم مطروح

