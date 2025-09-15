أتوبيسات مجانية لنقل أعضاء الأهلي للمشاركة في الجمعية العمومية..تفاصيل

قررت إدارة النادي الأهلي، توفير أتوبيسات مجانية لنقل الأعضاء من فروع النادي في مدينة نصر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة إلى مقر الجزيرة، لحضور الجمعية العمومية والاجتماع الخاص المقرر انعقاده يوم الجمعة المقبل، لمناقشة جدول الأعمال المرسل داخليًا وإبداء الرأي بشأنه، حرصًا من النادي على مشاركة أعضائه في الجمعية العمومية، وفقًا للمادة (171) من اللائحة الاسترشادية.

وكتب الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه على موقع فيسبوك :"أتوبيسات مجانية لنقل أعضاء الأهلي للمشاركة في الجمعية العمومية".

وقالت الإدارة في بيان، نشره الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن الأتوبيسات ستنطلق من أمام البوابات الرئيسية لفروع النادي الثلاثة بداية من الساعة الثالثة عصرًا، حتى السادسة مساءً، على أن تقتصر نقاط الانطلاق من داخل الفروع الثلاثة على أماكن محددة، سيتم الإعلان عنها في حينه.

أشار البيان، إلى أن الاشتراك في الرحلات سيكون من خلال جولات أمنية للتأكد من هوية الأعضاء، بتقديم بطاقة العضوية قبل صعود الأتوبيس، بينما ستكون العودة بعد انتهاء أعمال الجمعية العمومية مباشرة، إذ تؤكد إدارة النادي أن هذه الخدمة مجانية تمامًا للأعضاء.