الغندور: ربيعة والسولية وتوفيق وأبو علي مثال للروح الجماعية المفقودة في الأهلي

مدح الإعلامي خالد الغندور بأداء بعض لاعبي النادي الأهلي منهم رامي ربيعة و عمرو السولية و أكرم توفيق و وسام أبو علي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وكتب خالد الغندور :"رامي ربيعة و عمرو السولية و أكرم توفيق و وسام ابو علي رجالة في الملعب و كان يستحقوا يحصلوا علي عقود عالية بالمقارنة بالصفقات اللي تخطت ١٠٠ مليون القصة مش بالأسامي او المكايدة القصة بالتأثير داخل الملعب و الجماعية و روح الاهلي اللي اختفت من بداية الموسم".



وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة النادي الأهلي وإنبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وسجل تريزيجيه هدف النادي الأهلي في الشوط الأول برأسية رائعة على يسار حارس المرمى بعد عرضية متقنة من محمد هاني في الدقيقة 34، لتعلن عن تقدم القلعة الحمراء.