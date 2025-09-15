خالد الغندور: لسه بدري على الدوري.. الأهم من يضحك أخيرا

علق الإعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، علي نتائج حسم بطولة الدوري المصري الممتاز، فى ظل صدارة الزمالك جدول الدوري، وتراجع الأهلي.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي"فيس بوك": لسه بدري أوي علي الدوري، وكل الفرق خسرت نقاط و الأهم من يضحك اخيراً".



وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة النادي الأهلي وإنبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وسجل تريزيجيه هدف النادي الأهلي في الشوط الأول برأسية رائعة على يسار حارس المرمى بعد عرضية متقنة من محمد هاني في الدقيقة 34، لتعلن عن تقدم القلعة الحمراء.