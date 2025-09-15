الأمريكية يوفيتش تحرز لقب بطولة جوادالاخارا المفتوحة للتنس

أحرزت الأمريكية إيفا يوفيتش لقب بطولة جوادالاخارا المكسيكية المفتوحة للتنس (فئة 500 نقطة) بعد فوزها على الكولومبية إميليانا أرانجو بمجموعتين دون مقابل.

واحتاجت يوفيتش - المصنفة 73 عالميا - إلى ساعة و35 دقيقة للتغلب على أرانجو، المصنفة 86 عالميا، في المباراة النهائية بواقع (6 / 4 و6 / 1).

وتعد يوفيتش البالغة من العمر 17 عاما أصغر لاعبة تتوج بلقب ضمن بطولات رابطة محترفات التنس هذا العام، كما أصبحت خامس لاعبة تحرز لقبها الأول هذا العام، بعد الفرنسيتين لويس بواسون وتيانتسو راكوتومانجا والأسترالية مايا جوينت والكندية فيكتوريا مبوكو.

وستدخل يوفيتش بعد هذا التتويج في قائمة أول 50 في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، الذي سيصدر اليوم الإثنين وذلك لأول مرة في مسيرتها.