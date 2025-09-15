رئيس وزراء العراق: أمن واستقرار الدول العربية والإسلامية جزء لا يتجزأ من أمننا الجماعي

أكد رئيس الوزراء العراقي، أن أمن و استقرار أي دولة عربية أو إسلامية جزء لا يتجزأ من أمننا الجماعي، وذلك خلال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية لبحث العدوان الاسرائيلي في الدوحة.

وأضاف أن العدوان على قطر سابقة تمتهك القانون الدولي وتفتح الباب للفوضى ومزيد من عدم الاستقرار.

وفي وقت سابق، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بسمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وذلك عقب وصول سيادته إلى الدوحة للمشاركة في أعمال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المنعقدة في العاصمة القطرية.



وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن خالص تعازيه لسمو الأمير وللشعب القطري في ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة، مجدداً إدانة مصر واستنكارها لهذا الانتهاك السافر للسيادة القطرية، ومؤكداً تضامن مصر الكامل مع قطر واستعدادها التام لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لصون سيادتها والحفاظ على سلامة أراضيها.

من جانبه، ثمّن سمو الأمير تميم بن حمد مشاركة السيد الرئيس في القمة، معرباً عن تقديره الكبير للموقف المصري الرافض للاعتداء الإسرائيلي الغاشم والثابت تجاه القضايا العربية.



وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع في المنطقة وسبل استعادة الاستقرار الإقليمي، حيث شدد الزعيمان على أهمية بلورة رؤية مشتركة للعمل العربي الجماعي، وتشكيل جبهة موحدة لحماية الأمن القومي العربي. كما تم التأكيد على ضرورة مواصلة المساعي للتوصل إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، والرفض القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

