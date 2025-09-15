يهدد أمنكم وأمن المنطقة.. الرئيس السيسي يوجه رسالة قوية لشعب إسرائيل

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه على إسرائيل أن تستوعب أن أمنها وسلامتها لن يتحققها بسياسات القوة والاعتداء ولكن بإرساء قواعد القانون الدولي واحترام سيادة الدول وهذه مبادئ غير قابلة للمساومة.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته التي ألقاها بالقمة العربية في الدوحة، أنه على العالم إدراك ان سياسات اسرائيل تقوض فرص السلام بالمنطقة وتضرب بعرض الحائط الاعراف الانسانية والقيم الدولية.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن استمرار هذه الاساليب سيجلب عدم الاستفرار للمنطقة، وسيمثل تبعات خطيرة على الأمن الدولي.

وقال الرئيس السيسي لشعب اسرائيل: ما يجري حاليا يقوض عملية السلام ويهدد أمنكم وأمن المنطقة بالكامل ويقوض فرصة اي اتفاقيات سلام دولية ويجهض أي اتفاقية للسلام مع المنطقة وسيعيد يالمنطقة لاجوءا الصراع وسيضيع المكاسب التي تحققت من عملية السلام.