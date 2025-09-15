قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

الرئيس السيسي: بات واضحا أن النهج العدواني الذي يتبناه الجانب الإسرائيلي يحمل نية مبيتة لإفشال فرص التهدئة

الرئ
الرئ
هاني حسين

أكد  الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لضمان انهاء الحرب الإسرائيلية بما  يتطلب محاسبة ضرورية للمسؤولين عن الانتهاكات الصارخة ووضع حد للافلات من العقاب .

وقال الرئيس السيسي في كلمته في القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، :"بات واضحا ان النهج العدواني الذي يتبناه الجانب الإسرائيلي يحمل نية مبيتة لإفشال كافة فرص تحقيق التهدئة والتوصل لاتفاق بضمن التوصل لاتفاق وقف الحرب .

وتابع الرئيس السيسي:" لا إرادة سياسية لدى إسرائيل للتحرك اتجاه إحلال السلام".

وأكمل الرئيس السيسي:" الانفلات الإسرائيلي والغطرسة تتطلب من قادة العالمين العربي والإسلامي العمل نحو إرساء أسس ومبادئ تعبر عن رؤيتنا ومصالحنا".

