قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو الغيط للإسرائيليين: ما تقوم به حكومتكم من قتل وتجويع الشعب الفلسطيني في غزة لن ينسى
رئيس وزراء العراق: أمن واستقرار الدول العربية والإسلامية جزء لا يتجزأ من أمننا الجماعي
أبو الغيط: تبريرات إسرائيل للعدوان على قطر سقوط أخلاقي
القمة العربية في الدوحة.. لحظة فارقة في مواجهة العدوان الإسرائيلي
التعاون الإسلامي: نجدد إدانتنا الشديدة للاعتداء السافر على قطر
تميم بن حمد: إسرائيل تريد جعل غزة غير صالحة للعيش
الرئيس السيسي يشارك القادة المشاركين في القمة العربية صورة تذكارية
بعد الهجوم عليه.. أستون فيلا يدعم تريزيجيه
أمير قطر: العدوان الإسرائيلي استهدف جهودنا للوساطة بشأن الحرب في غزة
عودة عجلات الإنتاج بشركة نسيج بالإسكندرية بعد أزمة وفاة رضيع إحدى العاملات
أمير قطر: إذا كانت إسرائيل تريد أن تغتال قادة حماس فلماذا تتفاوض معهم
التغذية والحركة .. وصفة ذهبية لحياة أطول وأكثر صحة في الشيخوخة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى يطالب ببيان ختامي قوي وموقف عربي واضح في القمة العربية الإسلامية

احمد موسي
احمد موسي
عبد الخالق صلاح

أكد الإعلامي أحمد موسى أنه يجب أن يكون هناك بيان ختامي قوي، ولابُد من موقف واضح من الدول العربية في القمة العربية الإسلامية، موضحًا أن الشعب الفلسطيني متمسّكٌ بأرضه، ومصر لن تسمح بالتهجير تحت أي ظرف رغم كل الضغوط التي نتعرّض لها.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تغطية خاصة للقمة العربية الإسلامية المنعقدة في قطر في برنامجه «على مسئوليتي» المُذاع على قناة «صدى البلد»، إن حركة حماس لا تستطيع أن تُجبر الشعب على البقاء في أرضه، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني متمسّكون بأرضهم وستقوم دولة فلسطينية غصبًا عن أمريكا وغصبًا عن إسرائيل؛ هذا شعب قوي متمسّك بكل شبر من أراضيه، وسيُقتل ويموت في بلده.

وأضاف أن في شرف أي إنسان أن يموت على أرضه وسيكون ذلك أعظم الشُرف، مشيرًا إلى أنهم هُجروا من الوسط إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الشمال، ودول يسيرون عشرين كيلومترًا سيرًا على الأقدام ولا يجدون طعامًا ولا ماءً، وتأتي جهة لتقول «سنهجرهم ونقتلهم» وكأنما هي لا تقتلهم؛ فأنتم من تقتلونهم، وكل يوم تحدث مجازر ومئات القتلى يوميًّا لكن الصورة لا تصلنا كاملة.

وأوضح أن الشعب الفلسطيني لن يترك أرضه حتى لو أراد ترامب أن يقيم منتجعات على دماء الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن إسرائيل اليوم غير معنية بأمن الفلسطينيين، والسجون الإسرائيلية ممتلئة بالفلسطينيين، كما أن 142 دولة تؤيّد قيام دولة فلسطينية.

وأضاف أن دولًا أوروبية قد اتخذت قرارًا يقضي بأن تُعتقل طائرة نتنياهو إن دخلت أراضيها لأنه مجرم حرب، فقرر هو أن يسلك مسارات أخرى حتى لا يُقبض عليه، متسائلًا: لماذا لا تتخذ الدول العربية قرارًا بإغلاق المجال الجوي أمام الطيران الإسرائيلي على الأقل حتى يكون هناك موقف واضح؟

وأشار إلى أن إغلاق المجال الجوي أمام إسرائيل من قِبَلِ 57 دولة سيكون له تأثير بالغ القوة، وأنهم سيراقبون شكل البيان الختامي، وأنه لابد من قرارات تُسهِم في عزل إسرائيل عن العالم.

وأوضح أن موقف مصر ثابت وراسخ وسنشهد ذلك وسنُتابعه، وأن مصر طوال الوقت لها ثوابت في دعم الأمن وخطواتها مدروسة، وأن الدولة الكبيرة يحترمها الجميع، ووجود الرئيس السيسي في غاية الأهمية.

المجال الجوي الجنوب إلى الشمال قمة العربية الإسلامية المنعقدة في قطر الإعلامي أحمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمير قطر و رئيس دولة الإمارات

بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار

أسعار الدواجن

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإثنين.. كم سعر البانيه؟

رضا عبد العال

كلام الخطيب مأثر فيهم.. رضا عبد العال يتغني بثنائي الأهلي

المتهمين

قرار بشأن المتهمين بإدارة كيان للأعمال المنافية للآداب بحدائق أكتوبر

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر

عماد النحاس

أقل من الأهلي.. ميدو يفتح النار على عماد النحاس عقب التعادل مع إنبي

هيثم شعبان

هيثم شعبان: كل مباريات الدوري بالنسبة لنا كئوس.. وهبوط مستوى الأهلي أمر طبيعي

ترشيحاتنا

بذور الشيا والكتان والشمر

ما هو أفضل وقت لتناول بذور الشيا والكتان والشمر.. طبيب يجيب

تنظيف الأسنان

8 أسباب تدفعك إلى عدم إهمال تنظيف الأسنان بالفرشاة ليلاً

الكبد الدهني

لن تصدق.. 3 علامات تشير لإصابة الطفل بالكبد الدهني

بالصور

طاجن السمك على الطريقة المغربية.. وصفة غنية بالنكهات البحرية والتوابل

لعمل طاجن السمك المغربي
لعمل طاجن السمك المغربي
لعمل طاجن السمك المغربي

أفخم سيارة ميني فان في أمريكا.. مرسيدس VLE

مرسيدس ميني فان
مرسيدس ميني فان
مرسيدس ميني فان

سلك صغير يجبر كيا على تفكيك سيارتها الجديدة "تيلورايد"

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 12780 طن قش أرز بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

فيديو

نجوم لم يكتمل حفل زفافهم

قصص زفاف نجوم لم تكتمل.. محمد منير يترك نجلاء بدر قبل الزفاف.. وناهد السباعي تنسحب في اللحظة الأخيرة

أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد