أحمد موسى يكشف تفاصيل البيان الأولي لـ القمة العربية الإسلامية بالدوحة

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل البيان الأولي لـ القمة العربية الإسلامية بالدوحة، قائلا: إنه من الممكن على القادة تعديل هذا البيان، وسيكون هناك جلسة مخصصة لهذا البيان، مشيرا إلى أن البيان يتحدث عن العدوان الإسرائيلي على قطر، وإستمرار الممارسات الإسرائيلية العدوانية بما في ذلك جرائم الإبادة يقود فرص تحقيق السلام.

وأوضح موسى، خلال تغطية خاصة للحدث عبر برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن البيان أدان الهجوم الجبان وغير الشرعي الذى شنته إسرائيل فى الحي السكني فى العاصمة القطرية الدوحة.

وتابع أن الهجوم أستهدف مقار سكنية خصصت لإستضافة الوفود التفاوضية فى إطار جهود الوساطة التي تطلع بها قطر، لافتا إلى أن البيان أوضح أن الهجوم الإسرائيلي يمثل تصعيدا خطيرا يعكس عدوانية الحكومة الإسرائيلية المتطرفة.