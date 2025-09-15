أحمد موسى: الـ 57 دولة الموجودين بالدوحة يجب أن يكون توجههم واحد

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن العالم العربي بالكامل يدعو للسلام في المنطقة، وأن الـ 57 دولة الموجودين بالدوحة يجب أن يكون موقفهم واحد، وتوجههم واحد.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تغطية خاصة للقمة العربية الإسلامية المنعقدة في قطر في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الموقف الواضح للدول العربية والإسلامية سيكون معلن للجميع.

ولفت إلى أن اليوم سيكون هناك بيان ختامي للقمة، وأن البيان اليوم سيكون به تعديل على بيان وزراء الخارجية الذي عقد أمس، وأنه قد يكون هناك أفكار جديدة تضاف لبيان اليوم.

وأوضح أن العاصمة القطرية الدوحة تتزين اليوم لاستضافة 57 دولة للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية، موضحًا أن هناك مشاركة كبيرة لهذا الحدث الهام، إن الدول تدعم قطر بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم، مشيرًا إلى أن القمة قد تستغرق من 3 إلى 4 ساعات بحد أقصى.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى أن هناك دعمًا قويًا وكبيرًا لقطر، موضحًا أن مؤتمرًا صحفيًا عُقد بين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي كان كله رسائل تهديد قبل القمة.

وأوضح موسى أن نتنياهو بعث رسائل تهديد، وأن الولايات المتحدة منذ الإعلان عن القمة العربية الإسلامية بدأت بالتحرك لدعم إسرائيل دون أي إدانة، مشيرًا إلى أن نتنياهو وصف نفسه بمحاربة الإرهاب في حين أنه "الإرهابي الأكبر في التاريخ".



