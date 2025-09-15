قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو الغيط: تبريرات إسرائيل للعدوان على قطر سقوط أخلاقي
القمة العربية في الدوحة.. لحظة فارقة في مواجهة العدوان الإسرائيلي
التعاون الإسلامي: نجدد إدانتنا الشديدة للاعتداء السافر على قطر
تميم بن حمد: إسرائيل تريد جعل غزة غير صالحة للعيش
الرئيس السيسي يشارك القادة المشاركين في القمة العربية صورة تذكارية
بعد الهجوم عليه.. أستون فيلا يدعم تريزيجيه
أمير قطر: العدوان الإسرائيلي استهدف جهودنا للوساطة بشأن الحرب في غزة
عودة عجلات الإنتاج بشركة نسيج بالإسكندرية بعد أزمة وفاة رضيع إحدى العاملات
أمير قطر: إذا كانت إسرائيل تريد أن تغتال قادة حماس فلماذا تتفاوض معهم
التغذية والحركة .. وصفة ذهبية لحياة أطول وأكثر صحة في الشيخوخة
بث مباشر.. انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة بمشاركة الرئيس السيسي
أحمد موسى يكشف تفاصيل البيان الأولي لـ القمة العربية الإسلامية بالدوحة
توك شو

أحمد موسى: دعم عربي وإسلامي واسع لقطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي

الإعلامي أحمد موسي
الإعلامي أحمد موسي
هاجر ابراهيم

 أكد الإعلامي أحمد موسى أن العاصمة القطرية الدوحة تشهد اليوم حالة من الزخم السياسي والدبلوماسي، مع انطلاق أعمال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية، بمشاركة ممثلين عن 57 دولة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بعد العدوان الإسرائيلي الأخير.

وأوضح موسى، خلال تغطية خاصة للحدث عبر برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن انعقاد القمة يأتي في توقيت بالغ الحساسية، ويعكس إجماعًا عربيًا وإسلاميًا على التضامن مع قطر، التي تعرضت مؤخرًا لاعتداءات إسرائيلية وُصفت بـ"الغاشمة".

وأشار إلى أن القمة، التي من المتوقع أن تستمر ما بين ثلاث إلى أربع ساعات، ستتناول سبل الرد على التصعيد الإسرائيلي، مؤكدًا أن هناك دعمًا قويًا ومعلنًا لقطر من الدول المشاركة، في وقت تتصاعد فيه المؤشرات على تغيّرات محتملة في المواقف الإقليمية.

وفي سياق متصل، انتقد موسى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبرًا أنها تحمل تهديدات مباشرة تسبق القمة، كما أشار إلى أن الموقف الأمريكي بدا منحازًا لإسرائيل، خاصة بعد المؤتمر الصحفي المشترك بين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي، الذي خلا – بحسب تعبيره – من أي إدانة للعدوان.

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن الدول العربية والإسلامية باتت تتجه نحو مواقف أكثر حسمًا، وأن "زمن البيانات والرفض فقط قد انتهى"، مشيرًا إلى أن كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المتوقعة خلال القمة ستحمل رؤية شاملة للموقف المصري تجاه التصعيد الإسرائيلي وسبل دعم الاستقرار الإقليمي.

