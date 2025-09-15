أحمد موسى: نتنياهو مجرم الحرب وجه عدة رسائل تهديد قبل انطلاق القمة العربية الإسلامية

قال الإعلامي أحمد موسي، إن اليوم كان هناك مؤتمر صحفي جمع بين مجرم الحرب نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي، مشيرا إلى أن ها المؤتمر حمل رسائل تهديد، ولم يحمل كلمة عن السلام من كلا الطرفين.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تغطية خاصة للقمة العربية الإسلامية المنعقدة في قطر في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”: “نتنياهو كان يهدد مرة أخري أنه سوف يقتل قيادات حماس فى أى مكان وفى أى دولة، ووزير الخارجية الأمريكي أتي والرسالة معروفة منذ الإعلان عن القمة العربية الإستثنائية تم التحرك الأمريكي”.

وتابع: “ترامب أمس تحدث وهو يقول لنتنياهو أن يأخذ كل الإجراءات ضد قادة حماس، ولكن يجب مراعاة عندما يواجه ويضرب، ولم يحدث إدانة من أمريكا ولا من وزير الخارجية الأمريكي، ولم يتحدث عن إدانة عدوان إسرائيلي على قطر”.