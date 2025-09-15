توك شو| أحمد موسى: أبو العينين شدد على أن الأمر في غزة والضفة يحتاج لوقفة من المسئولين لكل دولة.. وبرلماني يكشف مفاجأة بشأن البكالوريا بالمدارس

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

حمزة نمرة: شمس وهوا أغنية خفيفة.. وأبدأ بها حفلاتي

حلّ النجم والمطرب الكبير حمزة نمرة، ضيفًا على الإعلامي الدكتور عمرو الليثي في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، حيث كشف كواليس نجاح أغنيته الأخيرة "شمس وهوا" التي تصدرت التريند وحققت انتشارًا واسعًا.

برلماني يكشف مفاجأة بشأن البكالوريا في بعض المدارس

قال الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، إنه تلقى مئات الشكاوى والاتصالات من الطلاب وأولياء الأمور بمختلف محافظات الجمهورية، من الإسكندرية وحتى أسوان، تفيد بوجود حالة من الإجبار على اختيار نظام البكالوريا بديلًا عن نظام الثانوية العامة التقليدي.

أبو العينين يشدد: الاحتلال الإسرائيلي سجن الشعب الفلسطيني بغزة دون طعام أو مأوى

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ورئيس جمعية برلمان البحر المتوسط، أن الصيغة الأخيرة للقرارات التي عُرضت لا تعكس حجم الأحداث الجارية ولا تحقق الغرض المطلوب، واصفًا إياها بأنها نسخة ظالمة وغير متكاملة.

متحدث التعليم: انتهاء صيانة المدارس وإنشاء 7000 فصل جديد.. ونعمل لتقليل الكثافات وتحسين بيئة التعلم

قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تواصل استعداداتها المكثفة لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025/ 2026، من خلال سلسلة اجتماعات دورية على مستوى الجمهورية، شملت أكثر من 8000 مدير مدرسة.

الذهب أم العقارات؟.. ساويرس يكشف الحصان الرابح في الاستثمار

وجه رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، نصيحة للراغبين في استثمار أموالهم، كاشفًا عن تفضيلاته خلال الوقت الحالي بين الاستثمار في الذهب أم في العقارات.

وزير الزراعة يكشف حقيقة زيادة أسعار التذاكر المتداولة لحديقة الحيوان

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير حديقة الحيوان، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير تشمل أيضًا حديقة الأورمان، حيث كانتا تعانيان من تدهور شديد في البنية التحتية والمرافق.

أحمد موسى: أبو العينين شدد على أن الأمر في غزة والضفة يحتاج لوقفة من المسئولين لكل دولة

قال الإعلامي أحمد موسى إن برلمان البحر المتوسط شهد اجتماعات مهمة برئاسة وكيل مجلس النواب محمد أبو العينين، مشيرا إلى أن اجتماع برلمان الأورومتوسطي في شرم الشيخ صدر عنه بيان لـ43 دولة أدان حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

يمكن أن يسبب الوفاة.. متحدث الصحة يكشف عن الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه عندما يحدث من استخدام غير سليم وغير موصوف لمضادات الميكروبات اوالمضادات الحيوية، يجعل الميكروبات لها قدرة على مقاومة المضاد الحيوي.

أحمد موسى: لا سلام ولا استقرار دون دولة فلسطينية ونتنياهو عقبة الإرهاب الأكبر

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الاستقرار والأمن في المنطقة لن يتحققا، ولن تنعم إسرائيل بالأمان، إلا بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو، مشدداً على أن العقبة الأساسية أمام ذلك هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي وصفه بـ”مجرم الحرب”.

القمة العربية تسبب ضجة ومخاوف في الداخل الإسرائيلي .. تفاصيل

أكد محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، أنه لا حديث في الإعلام الإسرائيلي إلا عن القمة العربية والإسلامية التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، وهناك مخاوف في تل أبيب.