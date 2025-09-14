حمزة نمرة: شمس وهوا أغنية خفيفة.. وأبدأ بها حفلاتي

حلّ النجم والمطرب الكبير حمزة نمرة، ضيفًا على الإعلامي الدكتور عمرو الليثي في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، حيث كشف كواليس نجاح أغنيته الأخيرة "شمس وهوا" التي تصدرت التريند وحققت انتشارًا واسعًا.

وقال النجم والمطرب الكبير حمزة نمرة، إن الأغنية "خفيفة الدم وتشعرك بالسعادة"، مشيرًا إلى أنه بات يفتتح بها معظم حفلاته مؤخرًا، مضيفًا: “قدمناها بشكل جديد سواء في التصوير أو التوزيع، وهذا ما جعلها قريبة من الناس أكثر.”

وأكد النجم والمطرب الكبير حمزة نمرة، أن أغنياته لا ترتبط بالمواسم أو أجواء الصيف فقط، بل تعبر عن حالته الشخصية وتصل للجمهور في كل الأوقات، موضحًا: “هناك أغاني موسمية مثل أغاني الأفراح أو الصيف، لكن ما أقدمه يتجاوز فكرة المواسم، فهو فن يعبر عن شخصيتي وحالتي الخاصة.”

وعن ألبومه الأخير، أوضح النجم والمطرب الكبير حمزة نمرة، أنه يضم تنوعًا كبيرًا بين الأغاني الخفيفة والعميقة، معتبرًا أن الأغنية الجيدة ستجد طريقها إلى الجمهور في كل الأحوال.

وقال النجم والمطرب الكبير حمزة نمرة، إن : “المنافسة بين المطربين تصب في صالح صناعة الأغاني، وتفتح المجال للجمهور لاختيار ألوان وأشكال غنائية مختلفة.”

وكشف النجم والمطرب الكبير حمزة نمرة، عن تعاونه مؤخرًا مع الفنان خالد عصام الذي وصفه بأنه مغنٍ ومؤلف وملحن وموزع متميز، مشيرًا إلى أن الكيمياء الفنية بينهما أثمرت عن أكثر من عمل ناجح، بينها "شمس وهوا" من كلماته وألحانه وتوزيعه، وأغنية "كله على الله" التي كتبها ولحنها عصام بينما تولى نمرة توزيعها، بالإضافة إلى "عزيز عيني" التي جاءت بكلمات خالد عصام وألحان أندري مينا وتوزيع مشترك بينهما.

واختتم نمرة حديثه بالتأكيد على أن تقديم الأغنية بروح جديدة وصورة مختلفة كان سببًا رئيسيًا في نجاح "شمس وهوا"، مضيفًا: “هي أغنية لايت ودمها خفيف، ووجودها في بداية حفلاتي يمنح الجمهور طاقة من البهجة.”