قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم إطالة الركوع للحاق المتأخرين بصلاة الجماعة.. دار الإفتاء تجيب
حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة خلال الساعات المقبلة
3 ظواهر جوية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد
هآرتس: نتنياهو يعقد مشاورات أمنية بشأن عملية غزة وعائلات المخطوفين تدعو للحذر
التحريات تكشف لغز مقـ.تل شاب سوداني في المعادي
غدا..أولى جلسات محاكمة المتهمة بقـ.تل زوجها وأطفاله الستة بالمنيا
النحاس: لعبنا على الفوز أمام إنبي
ضمن احتفالات الجامع الأزهر بذكرى المولد.. الجبة: النبي اتبع في دعوته منهج التيسير
أحمد موسى: النائب أبو العينين علق بأن هناك استيطانا في الضفة وجرائم حرب في غزة
انقلبت بهم السيارة.. إصابة 4 أشخاص بينهم طفل في حادث بالدقهلية
في أول ظهور بعد محاولة الاغتيال.. طاهر النونو: نتنياهو دمر أي فرصة للوصول لاتفاق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حمزة نمرة: شمس وهوا أغنية خفيفة.. وأبدأ بها حفلاتي

حمزة نمرة
حمزة نمرة
عادل نصار

حلّ النجم والمطرب الكبير حمزة نمرة، ضيفًا على الإعلامي الدكتور عمرو الليثي في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، حيث كشف كواليس نجاح أغنيته الأخيرة "شمس وهوا" التي تصدرت التريند وحققت انتشارًا واسعًا.

وقال النجم والمطرب الكبير حمزة نمرة، إن الأغنية "خفيفة الدم وتشعرك بالسعادة"، مشيرًا إلى أنه بات يفتتح بها معظم حفلاته مؤخرًا، مضيفًا: “قدمناها بشكل جديد سواء في التصوير أو التوزيع، وهذا ما جعلها قريبة من الناس أكثر.”

وأكد النجم والمطرب الكبير حمزة نمرة، أن أغنياته لا ترتبط بالمواسم أو أجواء الصيف فقط، بل تعبر عن حالته الشخصية وتصل للجمهور في كل الأوقات، موضحًا: “هناك أغاني موسمية مثل أغاني الأفراح أو الصيف، لكن ما أقدمه يتجاوز فكرة المواسم، فهو فن يعبر عن شخصيتي وحالتي الخاصة.”

وعن ألبومه الأخير، أوضح النجم والمطرب الكبير حمزة نمرة، أنه يضم تنوعًا كبيرًا بين الأغاني الخفيفة والعميقة، معتبرًا أن الأغنية الجيدة ستجد طريقها إلى الجمهور في كل الأحوال.

وقال النجم والمطرب الكبير حمزة نمرة، إن : “المنافسة بين المطربين تصب في صالح صناعة الأغاني، وتفتح المجال للجمهور لاختيار ألوان وأشكال غنائية مختلفة.”

وكشف النجم والمطرب الكبير حمزة نمرة، عن تعاونه مؤخرًا مع الفنان خالد عصام الذي وصفه بأنه مغنٍ ومؤلف وملحن وموزع متميز، مشيرًا إلى أن الكيمياء الفنية بينهما أثمرت عن أكثر من عمل ناجح، بينها "شمس وهوا" من كلماته وألحانه وتوزيعه، وأغنية "كله على الله" التي كتبها ولحنها عصام بينما تولى نمرة توزيعها، بالإضافة إلى "عزيز عيني" التي جاءت بكلمات خالد عصام وألحان أندري مينا وتوزيع مشترك بينهما.

واختتم نمرة حديثه بالتأكيد على أن تقديم الأغنية بروح جديدة وصورة مختلفة كان سببًا رئيسيًا في نجاح "شمس وهوا"، مضيفًا: “هي أغنية لايت ودمها خفيف، ووجودها في بداية حفلاتي يمنح الجمهور طاقة من البهجة.”

حمزة نمرة عمرو الليثي البوم حمزة نمرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي؟.. 4 حالات حددها القانون

إجازة للعاملين في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

30 يومًا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص في هذه الحالة

اللواء أسامة سعد

تعيين اللواء علاء قاسم أمينا عاما لمجلس الوزراء بدلا من اللواء أسامة سعد

أسد الحملاوي

الاتفاق تم .. أحمد حسن يفجر مفاجأة عن عقد أسد الحملاوي مع الأهلي

مرتضى منصور

وصول مرتضى منصور لجلسة الطعن على قرار سحب أرض نادي الزمالك بأكتوبر

التضامن

وزارة التضامن تنفذ قرار غلق دار زهرة مصر وتحيل المخالفات إلى النيابة

حسن راتب

براءة حسن راتب وعلاء حسانين في قضية غسل الأموال

ترشيحاتنا

الغندور

الحياة بقى لونها إنبي.. تعليق ساخر من الغندور على تعادل الأهلي اليوم

منتخب مصر

خالد الغندور: رئيس فيفا يعتذر لأبو ريدة على عدم إقامة مباراة جيبوتي في مصر

الغندور

الحياة بقى لونها إنبي.. تعليق ساخر من الغندور علي تعادل الأهلي اليوم

بالصور

مسك بين الشكوك و"ليلى" الغامضة.. تفاصيل الحلقة الثانية من "ديجافو"

شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل

طبيبة تفجر مفاجأة عن فيلر الأنف بعد أزمة كنزي مدبولي

كنزي مدبولي
كنزي مدبولي
كنزي مدبولي

نظام فندقي وإنترنت عالي السرعة.. خطة شاملة لتجديد المدن الجامعية بالزقازيق

نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق

اجتماع طارئ لمجلس وكلاء كليات جامعة الزقازيق استعدادا للعام الدراسي الجديد

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

فيديو

عصابة الملايين

11 مليون جنيه في يد عصابة.. والتحقيقات تكشف سقوط 2.5 مليون أثناء الهروب

حقيقة وفاة أحمد الدجوي

الداخلية تحسم الجدل .. مفاجأة تقرير وفاة أحمد الدجوي

الصغير

الداخلية تكشف حقيقة إعطاء صغير حقنة لاختطافه بالدقهلية

المتهم

ضبط المتهم بممارسة البلطجة وفرض السيطرة في المطرية| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد