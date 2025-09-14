أبو العينين يشدد: الاحتلال الإسرائيلي سجن الشعب الفلسطيني بغزة دون طعام أو مأوى

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ورئيس جمعية برلمان البحر المتوسط، أن الصيغة الأخيرة للقرارات التي عُرضت لا تعكس حجم الأحداث الجارية ولا تحقق الغرض المطلوب، واصفًا إياها بأنها نسخة ظالمة وغير متكاملة.

جمعية برلمان البحر المتوسط

وقال أبو العينين خلال الجلسة النهائية للاجتماع العام لجمعية برلمان البحر المتوسط، إن جلسة الأمس شهدت نقاشات قيمة ومقترحات إنسانية واضحة، بينما تجاهلت النسخة الأخيرة حقيقة ما يحدث على الأرض، مشددًا على أن الوضع في غزة مأساوي، حيث يسقط يوميًا ما بين 50 إلى 100 شهيد من الأطفال والنساء وكبار السن، في ظل حصار خانق يهدف – على حد قوله – إلى دفع الفلسطينيين نحو الحدود المصرية، بما يشكل تهديدًا مباشرًا للقضية الفلسطينية.

القرارات الإسرائيلية الأخيرة

وأشار إلى أن القرارات الإسرائيلية الأخيرة، مثل قرار رئيس الكنيست بضم الضفة الغربية، تمثل استفزازًا خطيرًا للمنطقة، لافتًا إلى أن دولًا أوروبية ومؤسسات دولية سارعت للتنديد بها، بينما يجب أن يواكب ذلك تحرك مماثل من برلمانات دول الجنوب والشمال على حد سواء.

وأضاف أبو العينين: الشعوب تسألنا ماذا فعلنا لمواجهة ما يجري من احتلال وتجويع ودمار؟ من غير المقبول أن نصدر قرارات بلا روح إنسانية أو موقف واضح. وشدد على ضرورة صياغة قرار مشترك يعبر عن الإرادة الجماعية ويرسل رسالة سياسية قوية إلى المجتمع الدولي، محذرًا من أن اجتماعات دول الجنوب المقبلة قد تشهد مواقف أكثر حدة وسخونة إذا لم يتم التحرك بجدية الآن.

https://www.youtube.com/watch?v=Q2RqFD4dRBY