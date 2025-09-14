قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هآرتس: نتنياهو يعقد مشاورات أمنية بشأن عملية غزة وعائلات المخطوفين تدعو للحذر
التحريات تكشف لغز مقـ.تل شاب سوداني في المعادي
غدا..أولى جلسات محاكمة المتهمة بقـ.تل زوجها وأطفاله الستة بالمنيا
النحاس: لعبنا على الفوز أمام إنبي
ضمن احتفالات الجامع الأزهر بذكرى المولد.. الجبة: النبي اتبع في دعوته منهج التيسير
أحمد موسى: النائب أبو العينين علق بأن هناك استيطانا في الضفة وجرائم حرب في غزة
انقلبت بهم السيارة.. إصابة 4 أشخاص بينهم طفل في حادث بالدقهلية
في أول ظهور بعد محاولة الاغتيال.. طاهر النونو: نتنياهو دمر أي فرصة للوصول لاتفاق
30 يومًا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص في هذه الحالة
تريزيجيه أفضل لاعب في مباراة الأهلي وإنبي
بالأسعار .. استخراج البطاقة الشخصية2025 من السجل وأونلاين
كيف أنقذ محمد صلاح ليفربول من فخ بيرنلي وقاده لانطلاقة مثالية بالدوري الإنجليزي؟
توك شو

أبو العينين يشدد: الاحتلال الإسرائيلي سجن الشعب الفلسطيني بغزة دون طعام أو مأوى

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
محمد البدوي

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ورئيس جمعية برلمان البحر المتوسط، أن الصيغة الأخيرة للقرارات التي عُرضت لا تعكس حجم الأحداث الجارية ولا تحقق الغرض المطلوب، واصفًا إياها بأنها نسخة ظالمة وغير متكاملة.

جمعية برلمان البحر المتوسط

وقال أبو العينين خلال الجلسة النهائية للاجتماع العام لجمعية برلمان البحر المتوسط، إن جلسة الأمس شهدت نقاشات قيمة ومقترحات إنسانية واضحة، بينما تجاهلت النسخة الأخيرة حقيقة ما يحدث على الأرض، مشددًا على أن الوضع في غزة مأساوي، حيث يسقط يوميًا ما بين 50 إلى 100 شهيد من الأطفال والنساء وكبار السن، في ظل حصار خانق يهدف – على حد قوله – إلى دفع الفلسطينيين نحو الحدود المصرية، بما يشكل تهديدًا مباشرًا للقضية الفلسطينية.

القرارات الإسرائيلية الأخيرة

وأشار إلى أن القرارات الإسرائيلية الأخيرة، مثل قرار رئيس الكنيست بضم الضفة الغربية، تمثل استفزازًا خطيرًا للمنطقة، لافتًا إلى أن دولًا أوروبية ومؤسسات دولية سارعت للتنديد بها، بينما يجب أن يواكب ذلك تحرك مماثل من برلمانات دول الجنوب والشمال على حد سواء.

وأضاف أبو العينين: الشعوب تسألنا ماذا فعلنا لمواجهة ما يجري من احتلال وتجويع ودمار؟ من غير المقبول أن نصدر قرارات بلا روح إنسانية أو موقف واضح. وشدد على ضرورة صياغة قرار مشترك يعبر عن الإرادة الجماعية ويرسل رسالة سياسية قوية إلى المجتمع الدولي، محذرًا من أن اجتماعات دول الجنوب المقبلة قد تشهد مواقف أكثر حدة وسخونة إذا لم يتم التحرك بجدية الآن.

https://www.youtube.com/watch?v=Q2RqFD4dRBY

أبو العينين النائب محمد أبو العينين أحمد موسى القمة العربية النائب أبو العينين

