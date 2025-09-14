أحمد موسى: أبو العينين شدد على أن الأمر في غزة والضفة يحتاج لوقفة من المسئولين لكل دولة

قال الإعلامي أحمد موسى إن برلمان البحر المتوسط شهد اجتماعات مهمة برئاسة وكيل مجلس النواب محمد أبو العينين، مشيرا إلى أن اجتماع برلمان الأورومتوسطي في شرم الشيخ صدر عنه بيان لـ43 دولة أدان حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

الانتظار والعودة لحكومتهم

وأكد الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” عبر قناة “صدى البلد”، على أن ممثلي الدول بالاتحاد رغبوا في الانتظار والعودة لحكومتهم من أجل إدانة إسرائيل؛ لما ترتكبه من جرائم ضد الفلسطينيين، لافتا إلى أن النائب أبو العينين علق بأن هناك استيطان في الضفة وجرائم حرب في غزة وتدمير الدول والاعتداء على قطر، يستلزم وقفة من قبل المسئولين لكل دولة.

واستكمل أحمد موسى: النائب أبو العينين مارس ضغوطا لإصدار قرار الإدانة لإسرائيل وإنهاء الاحتلال مع حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية.

وواصل أحمد موسى: النائب أبو العينين فضح جرائم الاحتلال في غزة، مع شرح دور مصر الكامل في تقديم المساعدات لأهالي غزة، علاوة على تغيير وجهة نظر الوفود الأوروبية في ما يجري وما يتم على أرض فلسطين.