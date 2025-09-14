أحمد موسى: مقترح بتشكيل تحالف يضم مصر والسعودية وتركيا وباكستان

أكد الإعلامي أحمد موسى، إن هناك مقترحًا بتشكيل تحالف يضم مصر والسعودية وتركيا وباكستان.



وقال موسى، عبر حسابه بمنصة إكس: "يدور في الكواليس دراسة مقترحات كثيرة منها تشكيل تحالف يضم مصر، والسعودية، وتركيا، وباكستان، تخيلوا هذه الدول مع بعضها، ومعنا باقى الأشقاء العرب الفاعلين، ماذا ستكون النتيجة، قوة بشرية واقتصادية وعسكرية ونووية".



وأضاف: “القوة هي لغة هذا الزمن لا مفر عن الوحدة، والتكاتف سياسيًا، وعسكريًا، وإعلاميًا، لنواجه سويا مخططات دولة الإرهاب الصهيونى وداعميها.. تقديرى أن قمة الدوحة العربية والإسلامية لن تكون للشجب والإدانة بل لقرارات عملية وسيكون لها تأثير كبير في المنطقة والإقليم.. خلاص فاض الكيل”.



وقد أكد الإعلامي أحمد موسى أن الاستقرار والأمن في المنطقة لن يتحققا، ولن تنعم إسرائيل بالأمان، إلا بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو، مشدداً على أن العقبة الأساسية أمام ذلك هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي وصفه بـ”مجرم الحرب”.