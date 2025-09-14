محمد عبود: مصر بثقلها القوي في المنطقة تجعل إسرائيل تدفع ثمن عدوانها ومهاجمة 5 دول

قال محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، إن مصر بثقلها القوي في المنطقة تجعل إسرائيل تدفع ثمن عدوانها ومهاجمة 5 دول وانتهاك سيادتها جميعًا.

الطاقية الإسرائيلية المعروفة

وأشار أستاذ الدراسات الإسرائيلية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي أحمد موسى إلى أن البعد الديني لزيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى حائط المبكى وارتدائه الطاقية الإسرائيلية المعروفة مثير للسخرية، حيث إن وضع وزير الخارجية ورقة بين أحجار حائط البراق يعد عادة شعبية عند اليهود المتدنين ويستخدموها عندما يكون هناك دعوة يريدون رفعها للسماء ويتم جمعها بعد شهر من قبل عمال القمامة.

إحدى القرى بالقدس

وأكد أن وزير الخارجية الأمريكي توجه إلى المسجد الأقصى وشهد احتفال أقامه أحد المستوطنين في إحدى القرى بالقدس، بما يعد غطاء أمريكي لتهويد القدس.

وأردف محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، أن الجانب السياسي لزيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى إسرائيل تشمل الحديث عن ضم الضفة الغربية وتأكيد ضمها من قبل تل أبيب، موضحا أن روبيو مع فكرة القضاء على مستقبل حماس السياسي في اليوم التالي لوقف الحرب.

الازدواجية الأمريكية

واختتم أن القصف الذي حدث في قطر يكشف الازدواجية الأمريكية بمعنى أن رغم توجيه تل أبيب ضربة إلى قطر الصديق للولايات المتحدة إلا أن واشنطن تقدم علاقتها مع إسرائيل على أي تحالف آخر.