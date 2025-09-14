قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: أبو العينين شدد على أن الأمر في غزة والضفة يحتاج لوقفة من المسئولين لكل دولة
السيطرة على حريق محدود بمستشفى أسوان الجامعي بأحد المكاتب الإدارية بالبدورم
يمكن أن يسبب الوفاة.. متحدث الصحة يكشف عن الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية
السفير محمد العرابي: قمة الدوحة أمام اختبار حقيقي .. ووجود روبيو في إسرائيل استفزازي
متحدث الصحة يكشف تطورا عاجلا في التحقيق بواقعة إصابات بالعمى بمستشفى حكومي
ارتفاع جديد.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأحد 14 سبتمبر 2025
طبيب الأهلي يكشف سبب تبديل زيزو أمام إنبي
التضامن: فريق التدخل السريع توجه لفحص ما أطلق عليها "فتيات كهف حلوان"
أبو العينين يقود إدانة أورومتوسطية للعدوان على غزة.. وموسى: لا استقرار دون دولة فلسطينية
ساويرس يكشف مفاجأة عن ترشحه لرئاسة النادي الأهلي
ركلة جزاء.. أحمد العجوز يسجل هدف التعادل لإنبي في مرمى الأهلي بالدوري
القمة العربية تسبب ضجة ومخاوف في الداخل الإسرائيلي .. تفاصيل
توك شو

محمد عبود: مصر بثقلها القوي في المنطقة تجعل إسرائيل تدفع ثمن عدوانها ومهاجمة 5 دول

محمد البدوي

قال محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، إن مصر بثقلها القوي في المنطقة تجعل إسرائيل تدفع ثمن عدوانها ومهاجمة 5 دول وانتهاك سيادتها جميعًا.

الطاقية الإسرائيلية المعروفة

وأشار أستاذ الدراسات الإسرائيلية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي أحمد موسى إلى أن البعد الديني لزيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى حائط المبكى وارتدائه الطاقية الإسرائيلية المعروفة مثير للسخرية، حيث إن وضع وزير الخارجية ورقة بين أحجار حائط البراق يعد عادة شعبية عند اليهود المتدنين ويستخدموها عندما يكون هناك دعوة يريدون رفعها للسماء ويتم جمعها بعد شهر من قبل عمال القمامة.

إحدى القرى بالقدس

وأكد أن وزير الخارجية الأمريكي توجه إلى المسجد الأقصى وشهد احتفال أقامه أحد المستوطنين في إحدى القرى بالقدس، بما يعد غطاء أمريكي لتهويد القدس.

وأردف محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، أن الجانب السياسي لزيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى إسرائيل تشمل الحديث عن ضم الضفة الغربية وتأكيد ضمها من قبل تل أبيب، موضحا أن روبيو مع فكرة القضاء على مستقبل حماس السياسي في اليوم التالي لوقف الحرب.

 الازدواجية الأمريكية

واختتم أن القصف الذي حدث في قطر يكشف الازدواجية الأمريكية بمعنى أن رغم توجيه تل أبيب ضربة إلى قطر الصديق للولايات المتحدة إلا أن واشنطن تقدم علاقتها مع إسرائيل على أي تحالف آخر.

