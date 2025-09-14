قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير البترول: نجحنا في توفير احتياجات جميع القطاعات من الطاقة
تشكيل مودرن سبورت أمام طلائع الجيش بالدوري
حبس الشروف: آن الأوان لوجود موقف عربي موحد يوقف إطلاق النار ويجبر الاحتلال على الانسحاب
استعدادًا للعام الدراسي الجديد.. محافظ الدقهلية يتفقد توسعات مدرسة الزهراء ببلقاس
شيمي: تعظيم الاستفادة من الأصول وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص يدعم التنمية المستدامة
قطاع المياه عن بلقاس ودكرنس .. اعرف المواعيد والأماكن
تحويل الأموال بالخطأ عبر إنستاباي.. خطوات استرداد المبلغ والإجراءات القانونية
السيطرة على حريق فى مدرسة الشطبية الإعدادية بنجع حمادي
هدايا ومنح اجتماعية بالجملة.. موازنة المواطن الجديدة
تعيين أول وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي .. ما هى مهام عملها؟
وزير التعليم: إنتهاء أعمال الصيانة الشاملة والبسيطة بالمدارس نهاية الأسبوع الجاري
نظام فندقي وإنترنت عالي السرعة.. خطة شاملة لتجديد المدن الجامعية بالزقازيق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم: إنتهاء أعمال الصيانة الشاملة والبسيطة بالمدارس نهاية الأسبوع الجاري

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ياسمين بدوي

عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع قيادات الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لمتابعة تنفيذ خطة الهيئة للاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد، واستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات التعليمية الجارية.

جاء ذلك بحضور اللواء يسرى سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وقيادات الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

الانتهاء من كافة أعمال الصيانة الشاملة والبسيطة بالمدارس نهاية الأسبوع الجاري

وخلال الاجتماع، أكد الوزير على أهمية الانتهاء من كافة أعمال الصيانة الشاملة والبسيطة بالمدارس في مختلف المحافظات بحلول نهاية الأسبوع الجاري، بما في ذلك صيانة الفصول، إلى جانب أعمال ترميم وتجميل المباني المدرسية، مشددًا على الالتزام الكامل بالجدول الزمني المحدد، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لتهيئة المدارس لاستقبال الطلاب.

كما استعرض الوزير أعمال صيانة وتجهيز "الديسكات" المدرسية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على متابعة دقيقة ويومية لمعدلات الإنجاز بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، لضمان الانتهاء من جميع الأعمال قبل بدء العام الدراسي، مؤكداً أن الوزارة لا تدخر جهدًا في تذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ الخطة.

وأكد الوزير على أهمية وضع ساري العلم في كل مدرسة وفقاً للمواصفات الفنية المقررة، بما يضمن ظهوره بالشكل اللائق الذي يعكس عزة الوطن واعتزاز أبنائه بالهوية الوطنية، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمقاييس المعتمدة حفاظاً على المظهر الحضاري للمدارس وتعزيز روح الانتماء لدى الطلاب.

جاري انشاء  ٢٠ ألف فصل جديد

ومن جانبه، استعرض اللواء يسرى سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية بموقف الهيئة من تنفيذ عدد من المشروعات والتى تشمل نحو إنشاء عدد ٧ آلاف فصل خلال العام المالى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، وذلك لاستيعاب عدد ٢٨٠ ألف طالب، مشيرًا إلى أنه جاري العمل حاليا على انشاء مشروعات تشمل نحو عدد ٢٠ ألف فصل ومن المتوقع التسليم خلال العام المالى القادم، علما بأن هذه المشروعات تخدم جميع المحافظات، وجميع المراحل التعليمية.

وتم خلال الاجتماع، استعراض مشروعات التوسع فى إنشاء المدارس المصرية اليابانية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ عدد ١٤ مدرسة وسيتم دخولهم الخدمة التعليمية العام الدراسى الحالى ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.

وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم العام الدراسي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

جانب من الواقعة

الداخلية تكشف تفاصيل محاولة شقيقتين تهريب «شارون» أكبر تجّار المخدرات بحدائق القبة |فيديو وصور

عبده شارون

قرار عاجل ضد عبده شارون امبراطور المواد المخدرة في حدائق القبة

ترشيحاتنا

محكمة

الإعدام لـ سائق توك توك أنهى حياة فتاة بـ15 طعنة بأسيوط

السيدة

القبض على سيدة اختلقت واقعة سرقة لمصوغاتها بالقاهرة

إسعاف

مصرع شخص تحت عجلات قطار أثناء عبور مزلقان ميت نما بقليوب

بالصور

نظام فندقي وإنترنت عالي السرعة.. خطة شاملة لتجديد المدن الجامعية بالزقازيق

نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق

اجتماع طارئ لمجلس وكلاء كليات جامعة الزقازيق استعدادا للعام الدراسي الجديد

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

انطلاق مبادرة "يوم الخير" لتوزيع الملابس والشنط المدرسية علي المستحقين بالشرقية

توزيع ملاس
توزيع ملاس
توزيع ملاس

إنطلاق أولي فعاليات الدورة التدريبية "مطبقي المبيدات" بالإدارة الزراعية بالزقازيق

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد