متحدث التعليم: انتهاء صيانة المدارس وإنشاء 7000 فصل جديد.. ونعمل لتقليل الكثافات وتحسين بيئة التعلم

قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تواصل استعداداتها المكثفة لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025/ 2026، من خلال سلسلة اجتماعات دورية على مستوى الجمهورية، شملت أكثر من 8000 مدير مدرسة.

وفي مداخلة هاتفية، مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "أحداث الساعة"، على قناة "إكسترا نيوز"، أوضح زلطة أن آخر الاجتماعات تم مع قيادات الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وجاء استكمالاً لتوجيهات الوزير محمد عبد اللطيف بشأن الانتهاء من أعمال الصيانة وتوفير التجهيزات الأساسية داخل المدارس.

ولفت إلى أن أبرز ما تم استعراضه خلال الاجتماع، الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة في المدارس، توفير "الديسكات" وأعمال الدهانات والتشجير، سحب وتسليم الكتب من المخازن إلى المدارس لضمان توزيعها على الطلاب في أول يوم دراسي دون تأخير، التأكيد على الانتهاء من كافة أعمال الصيانة بحلول نهاية الأسبوع الجاري.

وفيما يتعلق بامتحانات الصفين الثاني والثالث الثانوي ضمن نظام البكالوريا، نفى زلطة ما تردد بشأن "إجبارية دخول الامتحان"، موضحًا: "الطالب يدخل الامتحان الأول بشكل طبيعي، وهو شرط أساسي ليتمكن من دخول المحاولة الثانية (التحسين) برسوم 200 جنيه".

أكد زلطة أن الوزارة عملت منذ العام الدراسي الماضي على تخفيض الكثافات الطلابية داخل الفصول من خلال: استغلال الفراغات داخل المدارس، إعادة توزيع الطلاب بما لا يتجاوز 50 طالبًا في الفصل الواحد، معالجة التكدسات في نحو 22 مدرسة كانت تعاني من كثافة عالية.

وعلى صعيد التوسع، أوضح زلطة: "تم الانتهاء من 7000 فصل جديد خلال العام المالي 2024/ 2025، تستوعب 280 ألف طالب، ويُجرى حاليًا العمل على إنشاء 20 ألف فصل إضافي سيتم تسليمها في العام المالي المقبل، موزعة على جميع المراحل الدراسية."