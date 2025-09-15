قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو الغيط للإسرائيليين: ما تقوم به حكومتكم من قتل وتجويع الشعب الفلسطيني في غزة لن ينسى
رئيس وزراء العراق: أمن واستقرار الدول العربية والإسلامية جزء لا يتجزأ من أمننا الجماعي
أبو الغيط: تبريرات إسرائيل للعدوان على قطر سقوط أخلاقي
القمة العربية في الدوحة.. لحظة فارقة في مواجهة العدوان الإسرائيلي
التعاون الإسلامي: نجدد إدانتنا الشديدة للاعتداء السافر على قطر
تميم بن حمد: إسرائيل تريد جعل غزة غير صالحة للعيش
الرئيس السيسي يشارك القادة المشاركين في القمة العربية صورة تذكارية
بعد الهجوم عليه.. أستون فيلا يدعم تريزيجيه
أمير قطر: العدوان الإسرائيلي استهدف جهودنا للوساطة بشأن الحرب في غزة
عودة عجلات الإنتاج بشركة نسيج بالإسكندرية بعد أزمة وفاة رضيع إحدى العاملات
أمير قطر: إذا كانت إسرائيل تريد أن تغتال قادة حماس فلماذا تتفاوض معهم
التغذية والحركة .. وصفة ذهبية لحياة أطول وأكثر صحة في الشيخوخة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: لا سلام في وجود نتنياهو بالحكم.. والصداقة الأمريكية مع إسرائيل تتجاوز السلام

احمد موسي
احمد موسي
عبد الخالق صلاح

أكد الإعلامي أحمد موسى أن نتنياهو لا يعرف إلا القتل ولا سلام في المنطقة ونتنياهو موجود في الحكم، ونتنياهو لم يتحدث يومًا عن السلام، ووزير الخارجية الأمريكي لم يتكلم عن السلام بل كأنه جاء ليتحكم في العالمين العربي والإسلامي، موضحًا أن جميع الدول لابد أن تكون مع بعضها يدًا واحدة.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تغطية خاصة على قناة «صدى البلد» للقمة العربية الإسلامية المنعقدة في قطر، ببرنامج "على مسئوليتي"، إن مشاركة مصر تؤكد مساندتها لدولة قطر والدعم الكامل لقطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وأضاف أن أقل شيء أن المجتمع الدولي كان يوقع عقوبات على إسرائيل، الـ 57 دولة المتواجدة في الدوحة تمثل 2 مليار مسلم حول العالم، فهل يلبون طموحات الـ 2 مليار مسلم؟ الإجابة سنراها في الاجتماع.

وأوضح أن دور قطر في وقف إطلاق النار في غزة مهم، لكن التهديدات الإسرائيلية المستمرة لضرب قيادات حماس في أي مكان هذه رسائل تهديدات يجب وقفها، متسائلًا: هل ستشن إسرائيل ضربات على قيادات حماس في أي دول أخرى؟ الإجابة نعم وقالها نتنياهو اليوم.

وأشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أكد أن الصداقة الأمريكية مع إسرائيل تتجاوز السلام، وهذا خطاب أمريكي مختلف، وما قاله وزير الخارجية الأمريكي اليوم ليس له إلا معنى واحد بأن أمريكا لا ترى غير إسرائيل، وأن الصداقة تتجاوز السلام، موضحًا أن الدعم الأمريكي الكامل لإسرائيل مستمر وأمريكا لن تترك إسرائيل، وإسرائيل الجناح العسكري لأمريكا.

وشدد على أن العدوان الإسرائيلي على قطر جاء بإشارة أمريكية وقرار أمريكي إسرائيلي، وأي قرار يتخذه نتنياهو يأخذ فيه رأي أمريكا، ومجيء وزير الخارجية الأمريكي لدعم إسرائيل وأخذ أجزاء من الضفة الشرقية وإنهاء القضية الفلسطينية، محذرًا الدول من الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

على مسئوليتي ووزير الخارجية الأمريكي نتنياهو إسرائيل أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى وزير الخارجية الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمير قطر و رئيس دولة الإمارات

بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار

أسعار الدواجن

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإثنين.. كم سعر البانيه؟

رضا عبد العال

كلام الخطيب مأثر فيهم.. رضا عبد العال يتغني بثنائي الأهلي

المتهمين

قرار بشأن المتهمين بإدارة كيان للأعمال المنافية للآداب بحدائق أكتوبر

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر

عماد النحاس

أقل من الأهلي.. ميدو يفتح النار على عماد النحاس عقب التعادل مع إنبي

هيثم شعبان

هيثم شعبان: كل مباريات الدوري بالنسبة لنا كئوس.. وهبوط مستوى الأهلي أمر طبيعي

ترشيحاتنا

شوبير

شوبير يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور

إمام عاشور

لا للسخرية.. الدردير يعلق على إصابة إمام عاشور بنزلة معوية

امام عاشور

«جاب الله» يكشف تفاصيل حالة إمام عاشور

بالصور

طاجن السمك على الطريقة المغربية.. وصفة غنية بالنكهات البحرية والتوابل

لعمل طاجن السمك المغربي
لعمل طاجن السمك المغربي
لعمل طاجن السمك المغربي

أفخم سيارة ميني فان في أمريكا.. مرسيدس VLE

مرسيدس ميني فان
مرسيدس ميني فان
مرسيدس ميني فان

سلك صغير يجبر كيا على تفكيك سيارتها الجديدة "تيلورايد"

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 12780 طن قش أرز بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

فيديو

نجوم لم يكتمل حفل زفافهم

قصص زفاف نجوم لم تكتمل.. محمد منير يترك نجلاء بدر قبل الزفاف.. وناهد السباعي تنسحب في اللحظة الأخيرة

أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد