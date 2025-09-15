أحمد موسى: لا سلام في وجود نتنياهو بالحكم.. والصداقة الأمريكية مع إسرائيل تتجاوز السلام

أكد الإعلامي أحمد موسى أن نتنياهو لا يعرف إلا القتل ولا سلام في المنطقة ونتنياهو موجود في الحكم، ونتنياهو لم يتحدث يومًا عن السلام، ووزير الخارجية الأمريكي لم يتكلم عن السلام بل كأنه جاء ليتحكم في العالمين العربي والإسلامي، موضحًا أن جميع الدول لابد أن تكون مع بعضها يدًا واحدة.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تغطية خاصة على قناة «صدى البلد» للقمة العربية الإسلامية المنعقدة في قطر، ببرنامج "على مسئوليتي"، إن مشاركة مصر تؤكد مساندتها لدولة قطر والدعم الكامل لقطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وأضاف أن أقل شيء أن المجتمع الدولي كان يوقع عقوبات على إسرائيل، الـ 57 دولة المتواجدة في الدوحة تمثل 2 مليار مسلم حول العالم، فهل يلبون طموحات الـ 2 مليار مسلم؟ الإجابة سنراها في الاجتماع.

وأوضح أن دور قطر في وقف إطلاق النار في غزة مهم، لكن التهديدات الإسرائيلية المستمرة لضرب قيادات حماس في أي مكان هذه رسائل تهديدات يجب وقفها، متسائلًا: هل ستشن إسرائيل ضربات على قيادات حماس في أي دول أخرى؟ الإجابة نعم وقالها نتنياهو اليوم.

وأشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أكد أن الصداقة الأمريكية مع إسرائيل تتجاوز السلام، وهذا خطاب أمريكي مختلف، وما قاله وزير الخارجية الأمريكي اليوم ليس له إلا معنى واحد بأن أمريكا لا ترى غير إسرائيل، وأن الصداقة تتجاوز السلام، موضحًا أن الدعم الأمريكي الكامل لإسرائيل مستمر وأمريكا لن تترك إسرائيل، وإسرائيل الجناح العسكري لأمريكا.

وشدد على أن العدوان الإسرائيلي على قطر جاء بإشارة أمريكية وقرار أمريكي إسرائيلي، وأي قرار يتخذه نتنياهو يأخذ فيه رأي أمريكا، ومجيء وزير الخارجية الأمريكي لدعم إسرائيل وأخذ أجزاء من الضفة الشرقية وإنهاء القضية الفلسطينية، محذرًا الدول من الاعتراف بالدولة الفلسطينية.