أخبار التوك شو| إسرائيل غير مكترثة بالقمة العربية الإسلامية.. وأجواء حارة ورطوبة مرتفعة اليوم

إسرائيل غير مكترثة بالقمة العربية الإسلامية وتواصل مسارها التصعيدي في غزة.. تفاصيل

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إنه بينما تستعد الدوحة لاحتضان القمة العربية الإسلامية الطارئة، تتعامل الأوساط السياسية والإعلامية في إسرائيل مع الحدث بكثير من اللامبالاة والتجاهل المتعمد.

وأكدت أن إسرائيل تواصل إرسال رسائل استفزازية عبر تحركات متزامنة مع القمة، أبرزها زيارة السيناتور الأمريكي ماركو روبيو إلى تل أبيب، حيث التقى برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في لقاء حمل طابع الدعم المطلق للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك استمرار العدوان على غزة ومحاولات الهيمنة على الضفة الغربية.



الرئيس السيسي يصل مطار حمد الدولي للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة، وجاء ذلك خلا عاجل عبر القناة الأولى.



دعوة لتكامل الأسرة والإعلام في مواجهة التحديات الأخلاقية.. تفاصيل

شدّد الدكتور حسين أبو عميرة، مؤسس مبادرة "أخلاقنا"، على أهمية دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية لدى الأبناء منذ الصغر، مؤكدًا أن الاستمرارية في التوجيه والتربية تساهم في ترسيخ السلوك السليم لدى الأطفال.



تصعيد جديد.. استشهاد 5 فلسطينيين بقصف الاحتلال في منطقة الكرامة بغزة

قال يوسف أبو كويك، مراسل القاهرة الإخبارية من غزة، إن عمليات القصف الإسرائيلي العنيف على مدينة غزة تتواصل حيث لا تكاد تمر ساعة دون استهداف جديد لمناطق مدنية وأحياء مكتظة بالسكان، في أحدث الهجمات، استشهد خمسة فلسطينيين في منطقة الكرامة شمال غرب المدينة، في ظل تصعيد ممنهج يستهدف مقومات الحياة في عموم قطاع غزة، كما أن المشهد في المدينة يوصف بالكارثي، مع تواصل عمليات النزوح والدمار الواسع الذي يطال منازل ومؤسسات وبنى تحتية، في وقت يترقب فيه الفلسطينيون أي تطور سياسي قد يحمل بارقة أمل.



استهداف إسرائيلي عنيف للمدنيين والبنية التحتية في غزة

قال يوسف أبو كويك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من غزة إنه الليلة كانت واحدة من أشد الليالي دموية التي عاشتها مدينة غزة مؤخرًا، حيث واصلت القوات الإسرائيلية استهدافها العنيف للمدنيين والبنية التحتية في المدينة، ما أسفر عن سقوط 16 شهيدًا، بينهم ثلاثة أطفال، نتيجة غارتين إحداهما استهدفت خيمة تأوي نازحين، بينما استهدفت الأخرى منزلين في شارع الجلاء وسط المدينة، كما دُمر برج "الجندي المجهول"، أحد أبرز الأبراج السكنية في حي الرمال، إلى جانب عمارة "شراب" التي كانت تضم عشرات الشقق والمكاتب والملاجئ المؤقتة للنازحين.



هل يمكن اختراق هاتفك بمجرد الرد على اتصال؟.. تعرف

أكد محمد صابر، الخبير في قضايا الجرائم الإلكترونية وأمن المعلومات، أن المهاجمين الإلكترونيين يعتمدون على تقنيات متطورة لخداع الضحايا، حيث قد يرسلون مكالمات أو رسائل تبدو وكأنها صادرة من نفس المحافظة أو المنطقة التي يتواجد فيها المستخدم.



الرئاسة: مشاركة الرئيس السيسي بقمة الدوحة تؤكد تضامن مصر الكامل مع قطر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الرئاسة المصرية" أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة الدوحة تؤكد تضامن مصر الكامل مع دولة قطر حكومة وشعبا في مواجهة العدوان الإسرائيلي.



