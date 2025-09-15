قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سما المصري تسخر من منديل ياسمين الخطيب.. ماذا قالت ؟
منتدى بغداد للطاقة.. مصر تعرض استراتيجيتها الوطنية وتبحث شراكات نفطية جديدة
التنظيم والإدارة يُعلن عن مسابقة لوظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر
اتجاه لزيادة جديدة في أسعار البنزين بمصر بخطة رفع الدعم | وخبير يوضح
نائب وزير الصحة تناقش توحيد منظومة المشورة قبل الزواج مع التضامن والأوقاف والكنيسة
للمرة الثانية خلال يوم.. زلزال يضرب الجزائر بقوة 3.2 ريختر
الوزير: تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في جميع المستويات الوظيفية بالسكة الحديد
خوف وقلق وغضب.. ماذا حدث في أولى جلسات محاكمة المتهمة بقـ ـتل زوجها وأبنائه الـ 6 في دلجا بالمنيا؟
الدولار يرتفع هامشيا مع ترقب الأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي
الرئيس السيسي يصل مطار حمد الدولي للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة
الرئيس السيسي يصل الدوحة للمشاركة بالقمة العربية الإسلامية الاستثنائية
مرصد الأزهر: الوضع في غزة تجاوز مرحلة الكارثة الإنسانية فاليوم يجتمع العنف والمجاعة وانعدام الأمن معًا
إسرائيل غير مكترثة بالقمة العربية الإسلامية وتواصل مسارها التصعيدي في غزة.. تفاصيل

هاجر ابراهيم

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إنه بينما تستعد الدوحة لاحتضان القمة العربية الإسلامية الطارئة، تتعامل الأوساط السياسية والإعلامية في إسرائيل مع الحدث بكثير من اللامبالاة والتجاهل المتعمد، مؤكدة أن إسرائيل تواصل إرسال رسائل استفزازية عبر تحركات متزامنة مع القمة، أبرزها زيارة السيناتور الأمريكي ماركو روبيو إلى تل أبيب، حيث التقى برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في لقاء حمل طابع الدعم المطلق للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك استمرار العدوان على غزة ومحاولات الهيمنة على الضفة الغربية.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أنه زيارة روبيو، وإن كانت مقرّرة مسبقًا، جاءت في توقيت حساس عقب فشل محاولة اغتيال نُسبت إلى إسرائيل في العاصمة القطرية الدوحة، وهي خطوة وصفها مراقبون بأنها تشكل ضربة للعلاقات مع الوسيط القطري، وعلى الرغم من أن روبيو لم يُدن الاعتداء على الدوحة صراحة، فقد أصر على أن ذلك لن يغيّر شيئًا في الدعم الأميركي لإسرائيل، في المقابل، تحاول الحكومة الإسرائيلية تصدير صورة مفادها أن القمة، وبياناتها الختامية، لا تشكل أي تهديد حقيقي لمصالحها، حيث ترى أن ما يهمّ فعليًا هو "القضاء على حماس" وتثبيت السيطرة العسكرية على غزة.

وتابعت أنه في الوقت الذي تتحدث فيه بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عن استعدادات جيش الاحتلال لبدء مرحلة جديدة من الهجوم البري على مدينة غزة، لا تظهر حكومة نتنياهو أي نية حقيقية للمضي في مفاوضات لوقف إطلاق النار، وتؤكد دانا أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية كانت قد طالبت بتأجيل عملية الاغتيال الأخيرة في قطر حتى لا تنسحب الدوحة من دائرة الوساطة، لكن القرار السياسي مضى في اتجاه التصعيد، وتختم بالقول إن سقف التوقعات الإسرائيلية منخفض جدًا تجاه أي تحركات دبلوماسية، إذ لا ترى في القمة أكثر من حدث رمزي لا يحمل خطوات عملية قد تُغيّر مجرى التصعيد الجاري.

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

