خوف وقلق وغضب.. ماذا حدث في أولى جلسات محاكمة المتهمة بقـ ـتل زوجها وأبنائه الـ 6 في دلجا بالمنيا؟
الدولار يرتفع هامشيا مع ترقب الأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي
الرئيس السيسي يصل مطار حمد الدولي للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة
الرئيس السيسي يصل الدوحة للمشاركة بالقمة العربية الإسلامية الاستثنائية
مرصد الأزهر: الوضع في غزة تجاوز مرحلة الكارثة الإنسانية فاليوم يجتمع العنف والمجاعة وانعدام الأمن معًا
تفعيل لائحة الانضباط بالمدارس في العام الجديد.. و10 جنيهات غرامة لتغيب الطالب
العمل تحدد ضوابط وآليات اعتماد استقالة العامل طبقًا للقانون الجديد
بعد غياب أكثر من 20 عامًا.. تفاصيل فوز مصر بجائزة الآغا خان العالمية للعمارة 2025
المحافظات تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد وجولات للمحافظين للتأكد من جاهزية المدارس| تفاصيل
بإجمالي 19 مليون جنيه.. نقيب المحامين يقرر صرف منحة استثنائية لهذه الفئات
الفنان العالمي خافيير باردم يرتدي الشال الفلسطيني في حفل Emmy Awards
نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي المرحلة الثانية محافظة القاهرة |ظهرت الآن
محلل سياسي: الحرب على غزة وصلت لأقصى درجات الخطورة

البهى عمرو

أكد المحلل السياسي الدكتور شفيق التلولي، أن القمم العربية، رغم تعددها منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة، لم تنجح حتى الآن في صياغة موقف عربي موحّد يرتقي إلى مستوى الكارثة الإنسانية الجارية في القطاع، لافتا إلى أن القمة الحالية، التي تُعقد في ظل حرب تتخذ شكل الإبادة الجماعية بحق مدينة غزة، تمثل المحطة الخامسة ضمن سلسلة قمم عربية وإسلامية انعقدت منذ بدء التصعيد، مشيرًا إلى أن ما لم تنجزه القمم السابقة يجب أن يكون قابلاً للتطبيق الآن، عبر موقف واقعي يوازن بين المزاج الشعبي الغاضب والمسار الدبلوماسي والقانوني العربي المتاح.

وشدد شفيق خلال استضافته بشاشة "القاهرة الإخبارية"، على أن الاعتداء الإسرائيلي الأخير على قطر، الدولة ذات السيادة وعضو الأمم المتحدة، يُعد تجاوزًا خطيرًا للخطوط الحمراء، وأن صمت المجتمع الدولي عن هذه الانتهاكات المتكررة يشجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على المضي قدمًا في ما وصفه بإعلان حرب على المنطقة بأسرها، مضيفا أن زيارة السيناتور الأمريكي ماركو روبيو لتل أبيب وأدائه طقوسًا دينية في القدس، بعد أيام من الاعتداء على الدوحة، يكشف حجم التواطؤ الأمريكي، ويقوض دور واشنطن كوسيط في أي عملية سلام مستقبلية.

وفي السياق ذاته، أشار إلى أهمية البناء على ما بدأت به مصر من خلال القمة العربية الإسلامية الأولى في القاهرة خلال نوفمبر 2023، والتي كانت نقطة انطلاق للتحرك الإقليمي والدولي، ورأى أن تلك القمة أسست لتحالف سياسي داعم لحل الدولتين، وتبعتها قمتا بغداد والرياض، لكن المسار تعطّل لاحقًا نتيجة عراقيل أمريكية وإسرائيلية، مشددا في ختام حديثه على أن قمة اليوم ليست فقط ردًا على الاعتداء على قطر، بل يجب أن تكون رافعة فعلية لخطاب عربي أكثر حدة ووضوحًا، يتناسب مع حجم المجازر المرتكبة في غزة، ويبعث برسالة ردع واضحة إلى الاحتلال.

سلطان عمان ورئيس تونس يغيبان عن القمة العربية الإسلامية في الدوحة

بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإثنين.. كم سعر البانيه؟

أتوقع إلغاء الهبوط.. لاعب الزمالك السابق يسخر من الأهلي

قرار بشأن المتهمين بإدارة كيان للأعمال المنافية للآداب بحدائق أكتوبر

سعر الدولار اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

كلام الخطيب مأثر فيهم.. رضا عبد العال يتغني بثنائي الأهلي

محلل سياسي: الحرب على غزة وصلت لأقصى درجات الخطورة

الرئيس اللبناني يصل إلى الدوحة للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة

دعوة لتكامل الأسرة والإعلام في مواجهة التحديات الأخلاقية.. تفاصيل

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 12780 طن قش أرز بالشرقية

تسبب تأخر عقلي.. تحذير من مادة خطيرة باللبان

أزمة كبرى .. انفجار الوسائد الهوائية في سيارات مازدا بألمانيا عند هذه السرعة

شيفروليه تطلق أرخص سيارة كورفيت في العالم.. ما سعرها؟

أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

