قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شقة مشبوهة.. سقوط أجنبيتين تديران مسكنا للأعمال المنافية للآداب بالتجمع
خطوات التقديم على معاش تكافل وكرامة2025| الشروط والأوراق
قافلة «زاد العزة» الـ 37 إلى غزة .. الهلال الأحمر يرسل 2500 طن مساعدات اليوم
حريم ورجالة.. حقيقة فيديو مشاجرة الجيران بالوراق
مصر تفوز بجائزة الأغاخان العالمية للعمارة 2025 عن مشروع إعادة إحياء إسنا التاريخية
عنصر شديد الخطورة.. الداخلية تكشف عن حقيقة استهداف مواطن وابنه في أسيوط
مخطوفة وقلقانة.. أول ظهور للمتهمة بقتل زوجها و6 من أطفاله بالمنيا
ملك وملكة إسبانيا يبدآن غدا زيارة إلى مصر
قمة عربية إسلامية في ظروف استثنائية.. وأستاذ قانون دولي يجيب: هل نشهد إجراءات عقابية أم تكتفي ببيان سياسي؟
مراته سابت البيت .. دفن جثمان أمين مخازن أنهى حياته بسم فئران
وزير الخارجية الفنزويلي: اعتراض سفينة حربية أمريكية لقارب فنزويلي استفزاز وتصعيد خطير
رئيس لبنان يغادر إلى قطر للمشاركة في القمة العربية ـ الإسلامية الطارئة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل يمكن اختراق هاتفك بمجرد الرد على اتصال؟.. تعرف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أكد محمد صابر، الخبير في قضايا الجرائم الإلكترونية وأمن المعلومات، أن المهاجمين الإلكترونيين يعتمدون على تقنيات متطورة لخداع الضحايا، حيث قد يرسلون مكالمات أو رسائل تبدو وكأنها صادرة من نفس المحافظة أو المنطقة التي يتواجد فيها المستخدم. 

وأضاف صابر، خلال لقائه في برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد" مع الإعلاميين نهاد سمير ومحمد جوهر، أن المهاجمين لا يستخدمون دائمًا أرقام هواتف حقيقية، بل يعتمدون على برامج تتيح لهم عرض أرقام مزيفة لخداع المستقبل.

ونبه الخبير المواطنين إلى ضرورة إغلاق المكالمة فور سماع رسائل صوتية أو نداءات غير معروفة وعدم الرد عليها، موضحًا أن تأثير المكالمة لا يكتمل إلا بعد ثوانٍ من الرد، حيث قد يطلب المخترق الضغط على رقم معين أو النقر على رابط، مما يفتح ثغرة لاختراق الجهاز.

وحذر صابر من الرسائل الاحتيالية التي تحمل عبارات مثل "لقد فزت بمسابقة"، مشيرًا إلى أن هذه الطريقة تستغل الطمع والرغبة في الربح السريع، وهي أساليب قديمة تطورت مع تطور التكنولوجيا.

وأوضح أن المجرمين الإلكترونيين يستخدمون معلومات واقعية تُعطي انطباعًا بالموثوقية، ثم يقنعون الضحايا باتخاذ خطوات سرية خارج الإطار القانوني، مما يجعل الضحية تتردد في الإبلاغ بسبب الخجل أو الخوف من المساءلة، وهو ما يزيد من نجاح هذه الجرائم الإلكترونية.

الجرائم الإلكترونية أمن المعلومات المجرمين الإلكترونيين التكنولوجيا الذكاء الإصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

سلطان عمان ورئيس تونس يغيبان عن القمة العربية الإسلامية في الدوحة

أمير قطر و رئيس دولة الإمارات

بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 15 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 15 سبتمبر 2025

شوبير

شوبير: قرارات هامة في الاهلي بعد التعادل مع إنبي

أرشيفية

تحذير من داخل تل أبيب.. اتفاقيات إبراهيم على وشك الانهيار بسبب الإمارات

أسعار الدواجن

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإثنين.. كم سعر البانيه؟

الاهلي

أتوقع إلغاء الهبوط.. لاعب الزمالك السابق يسخر من الأهلي

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر

ترشيحاتنا

أوبل أسترا موديل 2007

بسعر مدهش .. اركب أوبل أسترا أوتوماتيك

Garmin

تحديث تجريبي لـ Garmin يعالج مشاكل قياس النبض والفلاش في ساعات Show thinking

آيفون 17

آيفون 17.. تكاليف الإصلاح تكشف الوجه القاسي لأبل وتربك مالكي Air الجديد

بالصور

أزمة كبرى .. انفجار الوسائد الهوائية في سيارات مازدا بألمانيا عند هذه السرعة

مازدا
مازدا
مازدا

شيفروليه تطلق أرخص سيارة كورفيت في العالم.. ما سعرها؟

شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت

مقابض الأبواب القاتلة تحاصر السائقين داخل سياراتهم

مقابض أبواب السيارات
مقابض أبواب السيارات
مقابض أبواب السيارات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والجيزة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين

فيديو

أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد