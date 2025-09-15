هل يمكن اختراق هاتفك بمجرد الرد على اتصال؟.. تعرف

أكد محمد صابر، الخبير في قضايا الجرائم الإلكترونية وأمن المعلومات، أن المهاجمين الإلكترونيين يعتمدون على تقنيات متطورة لخداع الضحايا، حيث قد يرسلون مكالمات أو رسائل تبدو وكأنها صادرة من نفس المحافظة أو المنطقة التي يتواجد فيها المستخدم.

وأضاف صابر، خلال لقائه في برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد" مع الإعلاميين نهاد سمير ومحمد جوهر، أن المهاجمين لا يستخدمون دائمًا أرقام هواتف حقيقية، بل يعتمدون على برامج تتيح لهم عرض أرقام مزيفة لخداع المستقبل.

ونبه الخبير المواطنين إلى ضرورة إغلاق المكالمة فور سماع رسائل صوتية أو نداءات غير معروفة وعدم الرد عليها، موضحًا أن تأثير المكالمة لا يكتمل إلا بعد ثوانٍ من الرد، حيث قد يطلب المخترق الضغط على رقم معين أو النقر على رابط، مما يفتح ثغرة لاختراق الجهاز.

وحذر صابر من الرسائل الاحتيالية التي تحمل عبارات مثل "لقد فزت بمسابقة"، مشيرًا إلى أن هذه الطريقة تستغل الطمع والرغبة في الربح السريع، وهي أساليب قديمة تطورت مع تطور التكنولوجيا.

وأوضح أن المجرمين الإلكترونيين يستخدمون معلومات واقعية تُعطي انطباعًا بالموثوقية، ثم يقنعون الضحايا باتخاذ خطوات سرية خارج الإطار القانوني، مما يجعل الضحية تتردد في الإبلاغ بسبب الخجل أو الخوف من المساءلة، وهو ما يزيد من نجاح هذه الجرائم الإلكترونية.