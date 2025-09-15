دعوة لتكامل الأسرة والإعلام في مواجهة التحديات الأخلاقية.. تفاصيل

شدّد الدكتور حسين أبو عميرة، مؤسس مبادرة "أخلاقنا"، على أهمية دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية لدى الأبناء منذ الصغر، مؤكدًا أن الاستمرارية في التوجيه والتربية تساهم في ترسيخ السلوك السليم لدى الأطفال.

وفي سياق متصل، أشار خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، إلى التأثير العميق الذي يمارسه الإعلام الرقمي والمرئي في تشكيل وعي الشباب، داعيًا إلى فرض رقابة صارمة على المحتوى المقدم عبر المسلسلات والأفلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن صانعي المحتوى يجب أن يكونوا على وعي تام بأهمية رسالتهم، وبما يقدمونه من مضامين تؤثر في سلوك وثقافة المجتمع، مشددًا على أن مواجهة التحديات الأخلاقية في العصر الرقمي تتطلب تعاونًا مجتمعيًا شاملاً بين الأسرة، والمؤسسات التربوية، والإعلام، والجهات الرقابية.