الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تصعيد جديد.. استشهاد 5 فلسطينيين بقصف الاحتلال في منطقة الكرامة بغزة

البهى عمرو

قال يوسف أبو كويك، مراسل القاهرة الإخبارية من غزة، إن عمليات القصف الإسرائيلي العنيف على مدينة غزة تتواصل حيث لا تكاد تمر ساعة دون استهداف جديد لمناطق مدنية وأحياء مكتظة بالسكان، في أحدث الهجمات، استشهد خمسة فلسطينيين في منطقة الكرامة شمال غرب المدينة، في ظل تصعيد ممنهج يستهدف مقومات الحياة في عموم قطاع غزة، كما أن المشهد في المدينة يوصف بالكارثي، مع تواصل عمليات النزوح والدمار الواسع الذي يطال منازل ومؤسسات وبنى تحتية، في وقت يترقب فيه الفلسطينيون أي تطور سياسي قد يحمل بارقة أمل.

وأضاف أنه في ظل هذه الظروف، تتجه أنظار الفلسطينيين إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث تنعقد القمة العربية الإسلامية الطارئة، وهذه القمة التي جاءت بعد تصعيد إسرائيلي شمل أيضًا الأراضي القطرية، تثير جدلاً واسعًا في الشارع الفلسطيني، فبينما يرى البعض فيها فرصة أخيرة لتحقيق موقف عربي موحد وضاغط على الاحتلال، يعبر آخرون عن تشككهم، مستذكرين سجلًا من البيانات دون تنفيذ فعلي، كما أن حالة الترقب هذه تعكس حجم الأمل والإحباط معًا، وسط دعوات لأن تترجم القمة إلى إجراءات حقيقية توقف آلة الحرب.

وتابع أن الوضع الميداني في غزة يتدهور بسرعة، حيث أصبح الجيش الإسرائيلي على مشارف وسط المدينة، وتحديدًا على تخوم حي الشيخ رضوان، ما يهدد بمجزرة جديدة في حال استمرار العمليات البرية. الفلسطينيون يعيشون اليوم بين نزوح قسري وقصف مستمر، ولكنهم في الوقت ذاته يتابعون تطورات قمة الدوحة باهتمام بالغ، ويأملون أن تضع القضية الفلسطينية، وخصوصًا مأساة غزة، في صدارة أولويات الزعماء العرب، كمدخل لإنهاء الحرب التي طال أمدها، وإنقاذ ما تبقى من الأرواح والبنى التحتية في القطاع المحاصر.

