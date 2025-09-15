الجبهة الوطنية: الرئيس السيسي قدم الحل الوحيد الباقي للعرب في مواجهة إسرائيل

أعلن حزب الجبهة الوطنية تأييده الكامل لموقف مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته أمام القمة العربية الإسلامية الطارئة التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة، لبحث العدوان الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة وتداعياته الخطيرة على أمن المنطقة واستقرارها.

وأكد الحزب، في بيان له اليوم، أن الرئيس السيسي قدّم في كلمته صوت مصر العريق وموقفها الثابت تجاه قضايا الأمة العربية والإسلامية، موضحاً أن سيادة الدول العربية والإسلامية خط أحمر، وأن الاعتداءات الإسرائيلية السافرة لن تُواجه إلا بمزيد من التكاتف العربي والإسلامي، والتمسك بالحقوق المشروعة للشعوب، وفي مقدمتها حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وثمّن الحزب ما حمله خطاب الرئيس من رسائل قوية وصريحة، مؤكداً تضامنه الكامل مع دولة قطر قيادةً وشعباً في مواجهة الاعتداء الإسرائيلي الآثم الذي شكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً للأمن القومي العربي والإسلامي. كما أشاد بموقف مصر القيادي الذي أعاد التأكيد على أن أمن المنطقة لن يتحقق بسياسات القوة والهيمنة، وإنما عبر الالتزام بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول.

وجدد الحزب رفضه لكل محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة أو تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو النيل من حقوقه الثابتة غير القابلة للتصرف، داعياً إلى وحدة الصف العربي والإسلامي، وإنشاء آلية تنسيقية عربية–إسلامية كما طرح الرئيس، تكون قادرة على مواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية وصيانة مصالح الشعوب العربية والإسلامية.

وأعلن الحزب مساندته لمبادرة مصر الداعية إلى الاعتراف الدولي الفوري بدولة فلسطين باعتبارها السبيل الوحيد للحفاظ على حل الدولتين وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مؤكداً أن كلمة الرئيس السيسي في الدوحة لم تكن مجرد خطاب عابر، بل خارطة طريق واضحة لإعادة بناء الموقف العربي والإسلامي على أسس من القوة والكرامة والالتزام بالمبادئ في مواجهة غطرسة إسرائيل وعدوانها المتكرر.

واختتم الحزب بيانه بالتشديد على أن معركة الحفاظ على السيادة العربية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني هي معركة كل القوى الوطنية والأحزاب السياسية، التي ستقف صفاً واحداً خلف القيادة السياسية المصرية دفاعاً عن الأمن القومي ومصالح الشعوب العربية والإسلامية وحقها في السلام العادل والدائم.

