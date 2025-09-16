قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل رؤية الميت في المنام بحالة سيئة دليل عذابه؟.. الإفتاء: تحذير للأحياء
ضياء رشوان: الرئيس السيسي استخدم كلمة عدو ضد إسرائيل في خطابه لأول مرة منذ زيارة السادات للقدس
ترامب يحذر حماس من استخدام الرهائن دروعا بشرية أثناء الهجوم الإسرائيلي
بعد اتهام أشقائه.. أمن القاهرة يكثف جهوده لضبط المتهمين بالتعدي على أسرة الشروق
بعد لقاء الإمام الأكبر.. عرض المصحف المرتل لطلاب الأزهر على قناة مصر قرآن كريم
أحمد موسى: نتنياهو يعيش في أوهام إسرائيل الكبرى
استشهاد 62 فلسطينيا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي منذ الفجر على قطاع غزة
ترامب يعلن تنفيذ هجوم أمريكي جديد في فنزويلا
أحمد موسى: الفلسطينيون متمسكون بأرضهم ونتنياهو يعيش في الأوهام ويقود المنطقة لحرب شاملة
فنزويلا تتحدى ترامب: أمريكا دولة عدوانية يقودها سيد الموت
إخماد حريق اندلع في مدخنة مطعم شهير أسفل كوبري الدقي.. صور
بعد توقف 4 أشهر.. انطلاق موسم الصيد بخليج السويس لحرفتي الجر والسنار| صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برج الجوزاء .. حظك اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 : تجنب إرهاق نفسك

حياة عبد العزيز

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)، ومن سمات مواليده، قوي البصيرة، حكيم، ذكي، لطيف، سريع البديهة، ساحر وجذاب لكل من حوله.

ونستعرض توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج الجوزاء وحظك اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

تجنب إرهاق نفسك بمهام كثيرة، مكالمة قصيرة أو قائمة مهام واضحة ستساعدك. استرح قليلًا واستمتع؛ ففترات الراحة القصيرة تُحسّن تفكيرك وتُحقق تقدمًا ثابتًا اليوم.

برج الجوزاء وحظك اليوم عاطفيا

إذا كنتم عازبين، فحاولوا التحدث مع شخص جديد بابتسامة واضحة وكلمات ودودة، إذا كنتم مرتبطين، فعبّروا عما ترغبون به بلطف واستمعوا إليه عندما يتحدث، المفاجآت الصغيرة كملاحظة أو رسالة لطيفة ستدفئ القلوب.

برج الجوزاء وحظك اليوم صحيا

قد تعاني النساء من مشاكل جلدية، بينما يجب على الأطفال أيضًا توخي الحذر في ساعات المساء، فقد تظهر كدمات طفيفة. يمكنك أيضًا السفر اليوم، ولكن تأكد من تناول جميع الأدوية في الوقت المحدد.

برج الجوزاء اليوم مهنيا

إذا كنتَ في علاقة، شارك فكرة ممتعة أو خطّط لوجبة نباتية تُحبها، استمع جيدًا، واطرح الأسئلة، وأبدِ اهتمامًا بالقصص القصيرة، تجنّب التسرع في الكلام عندما تكون المشاعر عميقة، الصبر والضحك الخفيف سيُنعشان علاقتكما ويمنحانها شعورًا بالأمان

توقعات برج الجوزاء الفترة المقبلة

ادّخر قليلًا كلما حصلت على مبلغ إضافي، واحتفظ بالعملات المعدنية أو المدخرات الصغيرة في مكان آمن، إذا اقترض منك أحدهم، فكن واضحًا بشأن خطط الاسترداد.

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

