مدرب طائرة الأهلي الجديد: تدريب الأهلي شرف كبير وأنتظر دعم الجماهير

أعرب المدير الفني الجديد لرجال كرة الطائرة بالنادي الأهلي، جوردون مايفورث، عن سعادته بتوليه قيادة الفريق، مؤكدا أنه سيبذل كل ‏ما لديه لتحقيق كافة البطولات خلال الفترة القادمة‎.



وقال جوردون - في تصريحات صحفية-: «قيادة فريق كبير مثل الأهلي شرف عظيم، النادي لديه ملايين المشجعين حول العالم، وهذه مهمة كبيرة، ‏وخضت العديد من التجارب؛ أبرزها قيادة منتخب اليونان ومنتخب الولايات المتحدة، وأشعر بحماس كبير لتجربتي الجديدة»‎.‎



وأضاف: «أعلم أن الأهلي هو الأكبر في أفريقيا ليس في كرة الطائرة فقط، بل في كل الألعاب، وهدفهم الوحيد هو الفوز فقط، ‏والمركز الثاني ليس خيارا بالنسبة لنا».‏



وأكد مايفورث أنه شاهد العديد من مباريات الأهلي بالموسم الماضي ويتابع المنتخب الوطني حاليا، وأنه بدأ في وضع ‏التصور النهائي لقيادة الفريق في الموسم الجديد، مع العمل على تطوير العديد من النواحي لدى اللاعبين بشكل عام‎.‎



وتابع قائلا: " لقد تواصلت مع العديد من اللاعبين والجهاز المعاون، ويدرك الجميع أنهم مطالبون دائما بالفوز، وتحقيق البطولات ‏وأبرزها بطولة إفريقيا، واللعب مجددا في بطولة العالم للأندية "‎.‎



وأوضح أنه "يجب على اللاعبين إدراك قيمة النادي الذي يلعبون باسمه، وأنه لا يوجد مركز ثانٍ، دائما هم مطالبون بالفوز، ‏ويجب أن تتكون في ذهنهم صورة مثل المحارب، وأن يكونوا دائما في أفضل حالاتهم وقت المباريات، وأعتقد أن اللاعبين ‏يدركون أنهم بحاجة للجاهزية البدينة والنفسية في الملعب".‎



وأكد أن تدريب الأهلي لا يمثل ضغطا بل فرصة كبيرة ويجب عليّ أن استغلها، عندما ترتدي شعار الأهلي كل يوم فهذه فرصة ‏لتكون الأفضل في مصر وإفريقيا والعالم يوما ما، وأتمنى للاعبي الفريق في منتخب مصر كل التوفيق في بطولة العالم‎.‎



وقال جوردون مايفورث - في ختام تصريحاته - " أود أن أتحدث للجماهير مباشرة.. نحن فريق كرة الطائرة رجال بالأهلي نستشعر رغبتكم وشغفكم في المباريات ‏والفوز، ونأمل أن نحقق ما تتمونه وهو الانتصارات وتحقيق البطولات، وننتظر دعمكم في الملعب".‏