رئيس الوزراء يستعرض مع وزير المالية الملامح الأولية للحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية
ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس السوري في الدوحة | شاهد
وزير خارجية اوزبكستان: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة إعتداء علي السلام بالشرق الأوسط
سابقة تاريخية في القمم العربية والعالمية.. كلمة الرئيس السوري تستغرق دقيقة واحدة | شاهد
وزير خارجية الجزائر: الاعتداء علي قطر من قبل إسرائيل هو إعتداء علي كل الدول العربية
فوضى في الأجواء.. اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة
حقوق إنسان النواب: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة تؤكد ثوابت مصر في الدفاع عن قضايا الأمة
الردارات الأمريكية تتجسس على المواطنين.. اكتشاف خطير
موعد التقديم على 965 وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر الشريف
تراجع أسعار الدواجن والبانيه الآن بالأسواق .. اعرف الكيلو بكام؟
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر
مفتي الجمهورية: ما يحدث في غزة جرح مفتوح في قلب العدالة الإنسانية.. صور
رياضة

مدرب طائرة الأهلي الجديد: تدريب الأهلي شرف كبير وأنتظر دعم الجماهير

المدير الفني الجديد لرجال كرة الطائرة بالنادي الأهلي، جوردون مايفورث
المدير الفني الجديد لرجال كرة الطائرة بالنادي الأهلي، جوردون مايفورث
أ ش أ

أعرب المدير الفني الجديد لرجال كرة الطائرة بالنادي الأهلي، جوردون مايفورث، عن سعادته بتوليه قيادة الفريق، مؤكدا أنه سيبذل كل ‏ما لديه لتحقيق كافة البطولات خلال الفترة القادمة‎.


وقال جوردون - في تصريحات صحفية-: «قيادة فريق كبير مثل الأهلي شرف عظيم، النادي لديه ملايين المشجعين حول العالم، وهذه مهمة كبيرة، ‏وخضت العديد من التجارب؛ أبرزها قيادة منتخب اليونان ومنتخب الولايات المتحدة، وأشعر بحماس كبير لتجربتي الجديدة»‎.‎ 


وأضاف: «أعلم أن الأهلي هو الأكبر في أفريقيا ليس في كرة الطائرة فقط، بل في كل الألعاب، وهدفهم الوحيد هو الفوز فقط، ‏والمركز الثاني ليس خيارا بالنسبة لنا».‏ 


وأكد مايفورث أنه شاهد العديد من مباريات الأهلي بالموسم الماضي ويتابع المنتخب الوطني حاليا، وأنه بدأ في وضع ‏التصور النهائي لقيادة الفريق في الموسم الجديد، مع العمل على تطوير العديد من النواحي لدى اللاعبين بشكل عام‎.‎


وتابع قائلا: " لقد تواصلت مع العديد من اللاعبين والجهاز المعاون، ويدرك الجميع أنهم مطالبون دائما بالفوز، وتحقيق البطولات ‏وأبرزها بطولة إفريقيا، واللعب مجددا في بطولة العالم للأندية "‎.‎ 


وأوضح أنه "يجب على اللاعبين إدراك قيمة النادي الذي يلعبون باسمه، وأنه لا يوجد مركز ثانٍ، دائما هم مطالبون بالفوز، ‏ويجب أن تتكون في ذهنهم صورة مثل المحارب، وأن يكونوا دائما في أفضل حالاتهم وقت المباريات، وأعتقد أن اللاعبين ‏يدركون أنهم بحاجة للجاهزية البدينة والنفسية في الملعب".‎ 


وأكد أن تدريب الأهلي لا يمثل ضغطا بل فرصة كبيرة ويجب عليّ أن استغلها، عندما ترتدي شعار الأهلي كل يوم فهذه فرصة ‏لتكون الأفضل في مصر وإفريقيا والعالم يوما ما، وأتمنى للاعبي الفريق في منتخب مصر كل التوفيق في بطولة العالم‎.‎


وقال جوردون مايفورث - في ختام تصريحاته - " أود أن أتحدث للجماهير مباشرة.. نحن فريق كرة الطائرة رجال بالأهلي نستشعر رغبتكم وشغفكم في المباريات ‏والفوز، ونأمل أن نحقق ما تتمونه وهو الانتصارات وتحقيق البطولات، وننتظر دعمكم في الملعب".‏

المدير الفني الجديد لرجال كرة الطائرة بالنادي الأهلي جوردون مايفورث منتخب الولايات المتحدة منتخب اليونان كرة الطائرة

تأخير الساعة 60 دقيقة

تأخير الساعة 60 دقيقة قبل المدارس؟.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

بنيامين نتنياهو

حصار.. أول رد فعل من نتنياهو على القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

رضا عبد العال

كلام الخطيب مأثر فيهم.. رضا عبد العال يتغني بثنائي الأهلي

المتهمين

قرار بشأن المتهمين بإدارة كيان للأعمال المنافية للآداب بحدائق أكتوبر

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

أرشيفية

أول شرخ في اتفاقيات إبراهيم.. سفير البحرين يغادر إسرائيل في صمت

سلوت ومحمد صلاح

بعد هدفه القاتل .. سلوت يفاجئ محمد صلاح بهذا القرار

المتهمة بقتل اطفال دلجا

لا بتصلي ولا تعرف ربنا .. عم أطفال دلجا يفجــر مفاجأة عن قاتــلة شقيقه وأطفاله الـ6 بالمنيا

جامعة الأزهر

جامعة الأزهر تفتح باب التسجيل لاختبارات القدرات لهؤلاء الطلاب

الإفتاء

ما حكم التمييز بين الأبناء في الهدايا؟.. أمين الإفتاء: التفرقة تُورِث الضغائن

حكم زواج النفحة

ما حكم تزويج المرأة نفسها دون ولي؟.. اعرف رأي الفقهاء

رجيم الأسبوع الأول.. خطة سهلة لبدء رحلة إنقاص الوزن سريعا

رجيم الأسبوع الأول
رجيم الأسبوع الأول
رجيم الأسبوع الأول

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

القوات المسلحة
القوات المسلحة
القوات المسلحة

الردارات الأمريكية تتجسس على المواطنين.. اكتشاف خطير

الرادارات الأمريكية
الرادارات الأمريكية
الرادارات الأمريكية

المحنشة المغربية.. وصفة تقليدية بطعم لا يُقاوم

المحنشة المغربية
المحنشة المغربية
المحنشة المغربية

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

شذى

شذى: لم أمتلك الخبرة الكافية في الماضي لاستغلال موهبتي| فيديو

نجوم لم يكتمل حفل زفافهم

قصص زفاف نجوم لم تكتمل.. محمد منير يترك نجلاء بدر قبل الزفاف.. وناهد السباعي تنسحب في اللحظة الأخيرة

