رغم هبوط الأعلاف.. لماذا ارتفعت أسعار البيض |وهذا موعد الانخفاض

على الرغم من تراجع أسعار الدواجن والأعلاف إلا أن سعر كرتونة البيض ارتفعت ويتراوح سعرها من 155 ل 165 جنيهًا على حسب المنطقة مما أثار دهشة المواطنين خاصة وأن سعر الكرتونة منذ أيام قليلة وصل ل 120 جنيهًا.



ارتفاع أسعار البيض

وأكد ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار البيض ارتفعت بالأسواق ، حيث وصل سعر الكرتونة الواحدة بالمزرعة إلي 133 جنيهًا لتباع بسعر 155 جنيهًا بالأسواق ، بعدما كانت سعر الكرتونة بالمزرعة 105 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا.

وأضاف "الزيني" خلال تصريحات ل"صدي البلد " ، أن أسباب زيادة سعر كرتونة البيض يرجع إلي سوق العرض والطلب ، ففى تلك الفترة نري إقبال كبير على شراء البيض بالتزامن مع دخول الدراسة .





موعد انخفاض أسعار البيض

وطمأن " رئيس اتحاد منتجي الدواجن " المواطنين بأنه خلال الأيام المقبلة ستشهد سعر كرتونة البيض انخفاضا بعد دخول إنتاج الدورات الجديدة لتعود الأسعار لطبيعتها .

وتابع قائلا:" البيض سلعة غير قابلة للتخزين بالتالى لايمكن احتكارها للتحكم فى أسعار فسواء البيض أو الدواجن فهم سلعة يومية وتخضع لقانون العرض

والطلب " .



هبوط أسعار الأعلاف

وبسؤاله عن الأعلاف أضاف أن الأعلاف وخاماتها متوفرة أمام المربيين ومع تراجع سعر الدولار نجد هبوط في أسعار الأعلاف .

وأشار إلى أن الجميع لا يريد خسارة لأحد، والعمل على توازن الأسعار لتحقيق هامش ربح للمنتج من أجل عدم خروج المنتج من عملية التربية، ومن ثروة الدواجن.



أسعار البيض اليوم

وارتفعت سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 140 جملة لتصل للمستهلك بسعر 155 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 130 جنيهات.

كما ارتفعت سعر كرتونة البيض الأبيض 135 جنيه جملة لتباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيهات جملة وللمستهلك بنحو 145 جنيها.